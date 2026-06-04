Castillo Hermanos: 140 años de impulso a la sostenibilidad y la comunidad

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

Castillo Hermanos es un grupo empresarial internacional con más de 140 años de trayectoria. Su liderazgo se extiende a una amplia gama de negocios en sectores como bebidas, alimentos, empaques, retail e inmobiliaria. En 2025, desarrolló su primer análisis de materialidad como grupo, lo que le permitió priorizar temas y definir objetivos a corto, medio y largo plazo, alineando acciones en tres ejes: Nuestra Gente, Nuestro Planeta y Nuestra Comunidad.

En Nuestra Gente, además de brindar formación y planes de carrera, los colaboradores cuentan con becas escolares para sus hijos en el Colegio Castillo Córdova, también, destaca el programa nutricional FortifiK2, el cual trabaja con los hijos de los colaboradores y sus esposas embarazadas para mejorar y mantener un crecimiento adecuado en los niños menores de dos años. Además, comprende el modelo educativo para la etapa de los 1.000 días que ha apoyado a más de 1.120 niños inscritos, asegurando su desarrollo físico y cognitivo y promoviendo el bienestar integral de las familias de sus colaboradores.

En Nuestro Planeta, se amplió la capacidad operativa de Ecopet, la primera planta de reciclaje en Centroamérica capaz de reciclar botellas PET en un proceso “botella a botella”, alcanzando una capacidad de reciclar de 3,2 millones de envases PET diarios, acción que fortalece la economía circular y la gestión responsable de residuos.

Destaca también que el 62 % de la energía que demanda la empresa proviene de fuentes renovables, gracias a los esfuerzos de su comercializadora de energía y otras inversiones, así como a la implementación de paneles solares, luminarias LED y equipos de producción más eficientes, con los que reduce significativamente la huella ambiental en los procesos de manufactura y logística.

En Nuestra Comunidad, a través de Fundación Castillo Hermanos, se mantiene el compromiso con la educación, nutrición y atención a emergencias, respondiendo a más de 32 de ellas y brindando apoyo a más de 800.000 personas desde 2001. En este eje también destaca el programa Guatemaltecos por la Nutrición, que con un enfoque integral, busca erradicar las causas que determinan la prevalencia de la desnutrición, el cual ha dado resultados de nivel, disminuyendo la desnutrición aguda de un 6 % a un 0,38 % en niños menores de 5 años que están inscritos en el programa, una intervención que ha hecho posible una reducción de 17 puntos porcentuales de desnutrición crónica.

Además, en materia de gobernanza, Castillo Hermanos consolidará sus políticas para continuar aplicando sus acciones de ética como hasta ahora, manteniendo criterios, manteniendo criterios ESG en la toma de decisiones estratégicas para el negocio y reforzando el compromiso con una gestión responsable y sostenible.