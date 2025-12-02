Castillo Hermanos: Del legado a la disrupción

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

Con más de 25 plantas de producción operando en múltiples industrias, Castillo Hermanos impulsa una transformación digital que busca sostener un legado de 139 años y ampliar su competitividad frente a mercados cada vez más exigentes.

La compañía, una de las corporaciones multisectoriales más antiguas de América Latina, reafirma así su apuesta por la innovación como motor de crecimiento y por el consumidor como el eje de todas sus decisiones estratégicas.

La empresa ha sido protagonista constante del desarrollo industrial centroamericano desde que fue fundada en 1886 por dos hermanos emprendedores. Su expansión comenzó con la creación de Cervecería Centro Americana en 1896, un hito que impulsó la diversificación hacia bebidas carbonatadas, agua purificada y múltiples marcas de cerveza entre 1907 y 1950.

La consolidación continuó en 1965 con la entrada al sector alimentario y la fabricación de Incaparina, producto clave en la nutrición regional. Para 1974 ya incursionaba en empaques e inmobiliaria, dando paso a operaciones orientadas a la sostenibilidad y al reciclaje.

A inicios de los años ochenta, su incursión en retail con Super24 terminó de definir un ecosistema complejo que hoy abarca diversas participaciones en los segmentos de alimentos, bebidas, empaques, comercio y bienes raíces.

UNA COMPAÑÍA DIGITAL

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en una prioridad estratégica. Castillo Hermanos avanza hacia un modelo Data Driven, apoyado en analítica avanzada, inteligencia artificial y machine learning para anticipar tendencias, diseñar nuevos productos y mejorar la experiencia del cliente en canales físicos y digitales.

La empresa también implementa un Centro de Excelencia para reorganizar procesos internos, acelerar la modernización operativa y democratizar el uso de datos en todas las áreas. El impacto ya es visible: mayor eficiencia en plantas, automatización logística y una reducción del 30 % en el peso de envases PET, además de mejoras en consumo de agua y energía.

La gestión de la experiencia del cliente combina datos, tecnología y atención humana. En paralelo, los colaboradores participan en programas de capacitación tecnológica que buscan preparar a la organización para su próxima etapa de crecimiento y consolidar su transición hacia una empresa guiada por datos.

Su presencia en la lista de Empresas Más Admiradas 2025 responde a una combinación poco común en la región: longevidad con evolución constante. Castillo Hermanos no solo ha logrado mantenerse vigente a través de más de un siglo de cambios económicos, sociales y tecnológicos, sino que ha demostrado capacidad para reinventarse sin perder su propósito empresarial.

Su modelo multisectorial, la inversión sostenida en innovación, la apuesta por el talento local y la capacidad de crear marcas relevantes para distintas generaciones la posicionan como un referente de resiliencia, visión y adaptabilidad en Centroamérica.

3 CLAVES DE ÉXITO

1. Resilienciay LegadoIndustrial. 139 años de operación continua, expandiéndose en múltiples industrias sin perder relevancia ni capacidad de innovación.

2. Modelo multisectorial sostenible. Ecosistema que integra bebidas, alimentos, empaques, retail e inmobiliaria con inversiones en modernización y eficiencia ambiental.

3. Transformación digital con impacto real. Adopción de analítica avanzada, IA y automatización que ya genera eficiencias medibles y fortalece la experiencia del cliente.