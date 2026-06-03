CMI Capital: Motor de competitividad y valor estratégico para Centroamérica y el Caribe

La agrupación de negocio de CMI tiene como base la sostenibilidad, mediante la integración estructural de los criterios ASG en sus portafolios de energía, inmobiliario y financiero, demostrando que la rentabilidad y el desarrollo sostenible avanzan de la mano.

Por E&N Brand Lab para CMI Capital Con más de 106 años de historia empresarial en la región, CMI ha construido su crecimiento sobre una visión de largo plazo enfocada en generar valor sostenible, impulsar oportunidades para las comunidades y contribuir al desarrollo de Centroamérica y el Caribe. De esta manera, CMI Capital integra la sostenibilidad como parte estructural de su modelo de negocio y de su estrategia de inversión regional. Bajo la visión de que el propósito corporativo de generar —con calidez familiar— oportunidades que cambian vidas solo tiene valor cuando se traduce en decisiones concretas, la organización opera integrando los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la gestión activa de su portafolio, guiando sus inversiones, operaciones y planes de crecimiento en los mercados en los que opera. “La sostenibilidad solo genera valor real cuando se integra a la toma de decisiones. Por eso, las principales claves han sido: Integrar la sostenibilidad al modelo de negocio, gestionar con visión de largo plazo, trabajar de manera cercana con las comunidades y aliados, generar resultados medibles y comunicar con transparencia”, reitera Enrique Crespo, CEO de CMI Capital. Valora que, más que hablar de sostenibilidad, lo que buscan es demostrarla a través de la gestión, la resiliencia operativa y la capacidad de generar valor económico e impacto positivo de manera simultánea.

DESARROLLO TRANSVERSAL

Crespo añade que la sostenibilidad no opera separada del negocio y que está integrada en la forma en que invierten, desarrollan activos, operan y construyen relaciones de largo plazo. Este perfil transforma a CMI Capital de un operador de negocios con capital propio y capacidades internas hacia un inversionista estratégico que optimiza el valor del capital de sus accionistas, rota de forma dinámica el portafolio de activos y levanta capital de terceros de manera más eficiente. Asimismo, gestiona estratégicamente los activos bajo administración, combinando capacidades propias y especializadas para operar activos generadores de flujo en modelos de negocio escalables y de rentabilidad diferenciada, lo que impulsa nuevas fuentes de ingresos, el crecimiento de los activos bajo administración y la generación de valor sostenible y de largo plazo. Esta forma de trabajo implica operar con eficiencia, gestionar riesgos de manera responsable, fortalecer la gobernanza, impulsar soluciones energéticas renovables y construir relaciones sólidas con aliados y comunidades. “En energía, contribuimos directamente a la transición energética de la región mediante soluciones renovables y generación distribuida. Solo en el último año, ION Energy comercializó más de 612 mil MWh, de los cuales el 91 % contó con certificación IREC. Adicional, generamos 2,8 millones MWh, permitiendo evitar la emisión de 1,3 millones tCOe”, destaca. Por otro lado, en el negocio inmobiliario, a través de Centros Comerciales Pradera, CMI Capital impulsa iniciativas de eficiencia energética, gestión de residuos y fortalecimiento comunitario, además de generar espacios que dinamizan la economía local y promueven oportunidades para miles de familias y emprendedores.

BENEFICIOS REALES

Crespo explica que todas las iniciativas de CMI Capital tienen una razón y que en ello la medición del impacto es clave. A partir de esta visión, el portafolio de negocios utiliza indicadores ambientales, sociales y de gobernanza alineados con estándares internacionales como GRI y SASB, así como métricas operativas para evaluar eficiencia, emisiones, consumo de recursos, relacionamiento comunitario y generación de valor. Además, los ejes de ciudadanía corporativa incluyen iniciativas sociales y comunitarias que benefician a más de 12.000 familias en distintos países de Centroamérica y el Caribe. Movilizar acciones sostenibles permite fortalecer la competitividad del negocio, mejorar eficiencias, gestionar riesgos y generar confianza entre inversionistas, aliados y comunidades. Al mismo tiempo, permite contribuir al desarrollo de los países donde opera, generando oportunidades, fortaleciendo capacidades y promoviendo un impacto positivo de largo plazo. En CMI Capital creen que el crecimiento sostenible ocurre cuando el valor económico y el impacto positivo avanzan de manera conjunta.

TECNOLOGÍA CON VALOR HUMANO

Para CMI Capital, la transformación tecnológica y la sostenibilidad son agendas complementarias que deben avanzar de forma conjunta. El cuarto informe de la agrupación de negocios evidencia esto. Ante el auge de la automatización y la inteligencia artificial, el enfoque del liderazgo se centra en que las innovaciones potencien las capacidades del equipo sin reemplazar el valor humano. El desafío estratégico se asume mediante la promoción del aprendizaje continuo, el desarrollo de nuevas habilidades digitales y el fomento de una cultura de adaptación, garantizando que la evolución tecnológica ocurra de manera ética, inclusiva y responsable para que las personas crezcan al mismo ritmo que el negocio.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Esta visión estratégica busca mitigar riesgos financieros y climáticos, optimizar la eficiencia operativa y asegurar la resiliencia de los activos alargo plazo. Ante tendencias globales como el nearshoring, el desempeño ASG robusto se posiciona como una ventaja competitiva clave para integrarse en cadenas de valor globales de alto estándar, atrayendo inversionistas y aliados que priorizan la gobernanza sólida, la trazabilidad y la adaptación al cambio climático. Esta visión responde a una convicción de largo plazo: construir valor y negocios sostenibles, resilientes y competitivos que continúen generando oportunidades para las próximas generaciones de la región.

RESULTADOS MEDIBLES

La estrategia de CMI Capital tiene hechos tangibles en sus unidades de negocio: ► Energía y Transición Energética: A través de soluciones renovables y generación distribuida, la empresa impulsa la descarbonización regional. Seis proyectos con una capacidad instalada 49MW que fortalecen el crecimiento energético en el 2025. ► Negocio Inmobiliario: Centros Comerciales Pradera lidera la implementación de iniciativas de eficiencia energética y gestión hídrica. Destaca que el 45% de los centros comerciales Pradera trabajan con energía renovable. ► Iniciativas financieras con criterios ASG: Estas iniciativas posicionan al Negocio Financiero como el mecanismo que articula capital, criterios ASG e impacto verificable dentro del portafolio de CMI Capital, habilitando el crecimiento de los otros negocios y canalizando recursos hacia proyectos con impacto ambiental y social medible en la región. Estas iniciativas se han realizado en alianza con el BCIE. 2,8 millones de MWh generados y 1.34 millones de tCOe evitadas. 1,3 millones de toneladas de CO2 evitadas en emisiones a la atmósfera gracias a su generación de energía renovable. 98,9 % de ocupación de los centros comerciales Pradera y 54,4 millones de visitas anuales. US$499 millones en activos y dos nuevos servicios financieros, Leasing financiero y Factoraje.