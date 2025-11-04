Cultura Castillo Hermanos: Respeto y propósito

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

Para Castillo Hermanos, el talento humano es el motor que impulsa su sostenibilidad y crecimiento. La baja rotación de su personal y la presencia de varias generaciones trabajando en la empresa reflejan una cultura sólida, basada en valores como el respeto, la integridad, la pasión y la sostenibilidad. De esta manera, ha cultivado una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y el apoyo continuo.

Formar parte de Castillo Hermanos es vivir una cultura de respeto, crecimiento y propósito. La empresa acompaña a sus colaboradores en cada etapa de su desarrollo, ofreciendo retos, formación y bienestar. La empresa promueve un entorno donde el trabajo se disfruta, se aprende y se crece profesionalmente.

EMPLEADOR ATRACTIVO

El principal diferencial de Castillo Hermanos es la combinación de una historia de 139 años con una estrategia de expansión constante, tanto local como internacional. Esto genera un entorno dinámico, con retos y oportunidades que atraen especialmente a las nuevas generaciones.

En este contexto, el liderazgo en la corporación se basa en tres pilares: Elevar el nivel del equipo, formular preguntas poderosas que estimulen la reflexión y descubrir la zona de genialidad de cada colaborador.

Además, la empresa promueve una cultura de reconocimiento, desarrollo profesional y bienestar integral. Todos estos valores compartidos se integran en todos los procesos: selección, evaluación, desarrollo y promoción, mediante un modelo de competencias alineado al propósito corporativo.

Para Castillo Hermanos, esto implica, entre otras cosas, establecer metas ambiciosas, pero con acompañamiento, y fomentar el aprendizaje a partir del error, en lugar de castigar la falla. Asimismo, inspirar confianza, en lugar de generar temor, así como crear un entorno retador pero seguro, donde el talento pueda desplegar su potencial.

De igual manera, Castillo Hermanos ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad, la transformación digital y el impacto positivo en las comunidades en las que opera, y esto refuerza su atractivo como empleador. La empresa mide su éxito por el número de vidas impactadas positivamente y en el caso de su talento, se asegura de ofrecer beneficios que reflejan su compromiso con el bienestar y la lealtad de sus colaboradores. Entre los beneficios más destacados están: aguinaldo superior al 100 %, escalonado según antigüedad; bono vacacional adicional, reconocimiento por años de labores, tarjetas de consumo en Super24, así como la participación en programas de nutrición interna como “Fortifik2”.

GESTIÓN INNOVADORA

Castillo Hermanos implementa una gestión moderna, centrada en el desarrollo y bienestar del talento, entre ellas:

► Implementación de encuestas de engagement y enablement con consultoras internacionales.

► Universidad interna para formación en transformación digital.

► Ciclo de talento para sucesión estratégica.

► Programas de nutrición para acompañara madres embarazadas y niños en los primeros 1.000 días de vida.

► Implementación de modelos de competencias alineados al propósito corporativo.