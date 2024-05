Davivienda, la primera organización multilatina en recibir la certificación Carbono Neutro por parte del Icontec

Por E&N Brand Lab

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), bajo el protocolo de Gases Efecto Invernadero (GHG Protocol), certificó a Davivienda a nivel multilatino, en todos los países en los que tiene presencia, como una organización carbono neutro, un resultado de su estrategia de negocio sostenible alineada a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los objetivos mundiales frente al cambio climático, de reducción de las emisiones asociadas al calentamiento global.

En 2023 desde el proyecto “Misión Verde 2030”, la entidad financiera llevó a cabo la estimación del inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) operacionales y su previa verificación, estableciendo planes de reducción de emisiones los cuales incluyen estrategias de eficiencia energética y de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales generados por los GEI de su operación.

Davivienda trabaja por cuidar el capital natural, al impulsar iniciativas que desde el negocio contribuyan a la protección, conservación, restauración y regeneración de los ecosistemas y los recursos, así como a la mitigación y la adaptación frente al cambio climático, que conduzcan a una economía resiliente y baja en carbono con resultados de naturaleza-positiva.

La organización ha avanzado en tener una operación multilatina carbono neutro, y su próximo reto está en acompañar a sus clientes a descarbonizar sus operaciones.

Alineado a las metas climáticas globales de limitar el calentamiento global entre 1,5 ºC y 2 ºC y alcanzar el objetivo de emisiones netas cero para 2050, Davivienda además de certificar su operación como carbono neutral, apuesta por reducir 5.4% sus emisiones directas para el año 2025, por medio de acciones relacionadas con la desconexión de cargas no vitales, la renovación de aires acondicionados, sustitución de iluminación halógena a LED, la gestión eficiente de servicios públicos y la instalación de paneles solares; así como, con el fortalecimiento de la cultura sostenible en sus colaboradores con su programa de líderes ambientales, avalado por el Consejo Mundial de Energía, y en sus clientes y proveedores para acompañarlos a financiar y tener mejores prácticas ambientales.

Con la puesta en marcha de ese plan, Davivienda logró compensar 11.369 toneladas CO2eq de los cuales se logró una cantidad importante de segregación de emisiones por país. En Colombia 4.922,37 Ton de CO2e; en Costa Rica 371,67 Ton de CO2e; en El Salvador 1.672,73 Ton de CO2e; en Honduras: 4.256,05 Ton de CO2e y Panamá: 146,23 Ton de CO2e.Esto fue posible a través de la siembra de árboles de especies nativas y mediante la adquisición de bonos de carbono y la adquisición de REC´s (Certificados de Energía Renovable), lo cual permitió además obtener un reconocimiento adicional por parte del ICONTEC: la recertificación del sello de energía renovable para Colombia y primera vez para Centroamérica.

Davivienda que cuenta con operaciones en Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, hace parte de la misma matriz energética interconectada de la región, gracias a esta estrategia y al apoyo de aliados claves como Excelergy, logró obtener todos los Certificados de Energía Renovable provenientes del proyecto Aurinko, una planta fotovoltaica en los municipios de La Libertad y San Matías de El Salvador. Este proyecto genera 19.2 GWh anuales en un parque solar distribuido en un terreno de 15.8 Ha.

“Estos resultados reflejan el fruto del esfuerzo de todas las áreas de nuestro Banco y sus filiales en Centroamérica quienes se han comprometido en llevar a cabo todas las iniciativas y estrategias ambientales que nos permiten disminuir nuestras emisiones y posicionarnos como un Banco referente en materia de sostenibilidad. Este logro nos motiva a continuar en el esfuerzo a seguir implementando estrategias innovadoras para cuidar los recursos naturales y fortalecer la cultura ambiental de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y demás grupos de interés”, indicó Reinaldo Romero Gómez, Vicepresidente Ejecutivo Internacional Davivienda.

Davivienda ratificó su compromiso ambiental, al adherirse a la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y sus Principios de Banca Responsable (PRB), al Net Zero Banking Alliance (NZBA), a la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) y a la Science Based Targets Initiative (SBTi), para garantizar nuestra visión de ser Net-Zero a 2050 en armonía con el cierre de brechas sociales.

“En Davivienda queremos contribuir a un El Salvador más sostenible. Nos sentimos orgullosos de ser una organización Carbono Neutro y ser agentes de cambio desde nuestra gestión por medio de nuestras operaciones y cultura, de cara a nuestras cadenas de valor en donde buscamos seguir acompañando a que nuestros proveedores sean sostenibles y por medio de nuestros negocios en donde incentivamos a que nuestros clientes adopten hábitos sostenibles. Esperamos que todos sumemos esfuerzos con visión a futuro y el compromiso de contribuir a la regeneración del planeta y hacerla un lugar más próspero, incluyente y verde”, agregó Gerardo Simán, presidente de Davivienda El Salvador.