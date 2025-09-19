Diane Medrano: Liderazgo femenino con propósito

Por E&N Brand Lab para Centenario Internacional

Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional, representa a una nueva generación de lideresas que rompen con paradigmas tradicionales para construir organizaciones más humanas, inclusivas y con propósito. Su perspectiva como mujer le ha brindado una sensibilidad especial para diseñar estrategias y cultivar culturas organizacionales donde la diversidad y el crecimiento integral de las personas son prioritarios.

“Mi mirada como mujer me ha permitido aportar una sensibilidad distinta a la manera en que diseñamos estrategias, tomamos decisiones y construimos cultura en la organización. He procurado liderar desde la empatía, convencida de que las personas son el motor de cualquier transformación”, afirma.

Su visión disruptiva es clave en un mercado que demanda marcas auténticas y cercanas, ese enfoque se traduce en una ventaja competitiva real para Centenario Internacional. Además, desde su posición destaca su compromiso con el empoderamiento femenino el cual se manifiesta en la creación de redes y espacios clave. Como ella misma señala: “Las redes de mujeres y las mentorías han sido faros en mi camino... Por eso, en Centenario Internacional he creado espacios donde las mujeres pueden reconocerse, escucharse y empoderarse”.

Un ejemplo destacado es su podcast Utopías de una CEO, un espacio donde visibiliza historias inspiradoras de mujeres que lideran rompiendo barreras y con un liderazgo con propósito el cual aplica en su día a día y donde ha afrontado varios retos. Reconoce, por ejemplo, que una de las labores más difíciles que ha tenido fue liderar una transformación cultural profunda de la compañía, tarea que demandó desafiar estructuras y estilos tradicionales. “Aprendí que el liderazgo real no se mide en tiempos de éxito, sino en la capacidad de sostener cambios difíciles con firmeza y humanidad”, reflexiona.

Medrano impulsa un modelo de liderazgo que hace de la equidad y la inclusión un compromiso tangible y medible. “No se trata solo de sensibilizar, sino de responsabilizar”, explica. Reconoce, además, que los líderes deben actuar como “guardianes activos” que promuevan diversidad real y estén dispuestos a cuestionar y cambiar estructuras cuando sea necesario.

A las mujeres que comienzan en roles de liderazgo, les aconseja: “Confía en vos misma... Buscá tu red de apoyo...Liderá desde tu esencia” y resalta también que el liderazgo femenino puede ser “empático, firme, emocional y estratégico a la vez,” y que la autenticidad y el propósito son claves para abrir puertas y transformar realidades.

GESTIÓN EMPRESARIAL

La CEO también destaca que su meta es buscar equilibrio entre innovación y estabilidad es clara: “Cuando una empresa conoce su propósito, puede asumir riesgos calculados y tomar decisiones valientes sin perder el rumbo”.

Centenario Internacional adopta una innovación que va más allá del lanzamiento de productos, transformando mentalidades y relaciones con la comunidad y consumidores, siempre bajo un prisma de sostenibilidad. En opinión de su CEO “no podemos limitarnos a ser generadores de utilidades; debemos ser motores de impacto positivo”.

CLAVES

En Centenario Internacional la equidad y la inclusión no son un eslogan, son un compromiso que atraviesa cada decisión. Medrano destaca que en ese sentido capacitan a sus líderes en un modelo consciente e inclusivo, abordando temas como sesgos inconscientes, diversidad generacional y creación de entornos seguros.

“Medimos cómo se forman equipos, cómo se toman decisiones y cómo se desarrollan talentos para asegurarnos de que la inclusión sea real y tangible”, destaca