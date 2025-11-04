ENERGUATE: Un propósito que transforma vidas

E&N Brand Lab para Energuate

En ENERGUATE, la energía se entiende como un vínculo humano. Esta distribuidora de electricidad, la más grande de Guatemala, conecta a 13 millones de personas y demuestra que una red eléctrica solo cobra sentido cuando transforma vidas.

Estar entre las Empresas Preferidas por el Talento, reconocimiento que reafirma su certificación Great Place To Work, refleja una cultura que inspira orgullo, bienestar y compromiso. Su modelo de Bienestar Integral coloca a las personas al centro, entendiendo que el desarrollo profesional solo florece cuando la vida personal, la salud y la seguridad están protegidas.

En ENERGUATE, el talento humano no es un recurso: es la fuente de energía interna que impulsa al país. “En ENERGUATE, nuestros colaboradores descubren un propósito que trasciende lo individual: aquí trabajamos para crear conexiones que cambian vidas y transforman comunidades”, afirma Lissette Barrios, gerente de Talento y Comunicación.

En un mercado técnico y competitivo, la empresa ofrece mucho más que empleo. Cada colaborador sabe que su trabajo impacta directamente en el bienestar de los guatemaltecos. Por eso, distribuir energía es un privilegio antes que una tarea.

La compañía invierte en formación continua, salud laboral y protocolos de seguridad, reforzando su convicción de que proteger la vida es el mayor reconocimiento al talento.

Con más de 21.500 horas de formación y diplomados corporativos en 2025, ENERGUATE impulsa una cultura de aprendizaje y crecimiento. Programas como Playing Big, diseñado para promover el liderazgo femenino; Volcanes de mi Tierra, enfocado en fomentar hábitos saludables y la práctica del deporte; y Socio por un Día, que brinda a jóvenes estudiantes la oportunidad de vivir una experiencia laboral real dentro de la organización, fortalecen el orgullo y la conexión humana.

La atracción del talento se basa en el impacto social. Se prioriza la contratación de jóvenes de las comunidades donde opera, creando arraigo y oportunidades reales de desarrollo. Los incentivos van más allá de lo económico: acompañamiento emocional, salud, reconocimientos y sentido de propósito.

La seguridad y la innovación también definen su cultura. Cada técnico que regresa a casa sano encarna sus valores de Seguridad, Integridad y Excelencia.

Hoy, ENERGUATE integra Inteligencia Artificial en sus procesos, con colaboradores certificados por INCAE, para liberar tiempo a lo esencial: pensar, crear, conectar y distribuir la energía que une a Guatemala.

ENERGUATE opera en 21 departamentos con más de 4,200 colaboradores y contratistas; y sostiene una cultura basada en su propósito que se fundamenta en crear conexiones para transformar la vida de todo su entorno.

CLAVES

En ENERGUATE, cada colaborador sabe que su labor impacta directamente en la vida de 13 millones de personas. Programas de desarrollo, seguridad y reconocimiento fortalecen una cultura de orgullo y pertenencia, donde distribuir energía significa también construir oportunidades y crecimiento para las comunidades guatemaltecas.