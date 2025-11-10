Especial FUNDAHRSE: Aliados del crecimiento integral y sostenible

Por E&N BrandLab

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, FUNDAHRSE, celebra su XIX Edición del Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), reconociendo a empresas hondureñas cuyo desempeño en los ámbitos ambiental, social y económico contribuyen al desarrollo sostenible del país.

La inversión de la empresa privada en iniciativas de sostenibilidad se consolida como un importante motor para el desarrollo económico y social de Honduras. Según una encuesta de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) desarrollada entre su membresía, estas acciones representan más de L927 millones por año.

Mario Faraj, presidente de FUNDAHRSE, explica que las áreas de inversión están concentradas principalmente en educación, salud y nutrición, reforestación, empleo y emprendimiento, además de intervenciones importantes en la gestión de residuos, del suministro de agua y energía, inversiones que permiten mejorar las condiciones de vida de miles de familias, principalmente de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

“En las comunidades se refleja el desarrollo de proyectos, acceso a servicios públicos, empoderamiento de las comunidades, fortalecimiento de líderes comunitarios e igualdad de oportunidades para las juventudes y mujeres”, añade.

La encuesta también revela que el 44,4 % de las empresas socias priorizan acciones enfocadas en alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (Alianzas para lograr los objetivos), que permite que el sector movilice recursos financieros, que más empresas operen basados en la sostenibilidad y adopten procesos innovadores.

José Roberto Leiva, director ejecutivo de FUNDAHRSE, agrega que las empresas se consolidan como aliados para el desarrollo. “Las empresas están conscientes de las necesidades de las comunidades donde operan, por lo que se apoyan en herramientas de consulta y diálogo, aplicando normas como la ISO 26000 de Responsabilidad Social”.

Las empresas galardonadas representar a diversos sectores como comercio, servicios, agricultura, industria alimentaria, agroindustria azucarera, banca y seguros, manufactura, transporte, logística.

Se suman energía, construcción, zonas libres, call center y gestión de residuos.

Entre las empresas participantes se encuentran: OPC, Grupo Salinas, Claro Honduras, La Colonia, Cargill, Dinant, USAP, Grupo Ficohsa, Supermercados Colonial, Diunsa, Grupo Premier, Banco Promerica, RAP, CCIC, Manpower, ENERSA y SOLER, Corasa, Cervecería Hondureña, BAC Honduras, Coficab, Credi-Demo, EXA, Argos, Grupo Agrolíbano, Banco Atlántida, Dole, UNO, Cenosa, Astro-Cartón y GK Global.

En este año, en colaboración con Revista Estrategia & Negocios, la fundación publicó una edición especial en formato impreso y digital, destacando las experiencias y mejores prácticas de las empresas galardonadas con el Sello FUNDAHRSE de ESR.