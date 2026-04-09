Farmacia Simán apuesta por la IA para mejorar la experiencia digital

Farmacia Simán implementa IA para fortalecer la comunicación y mejorar la experiencia digital de sus clientes en Honduras.

Por E&N Brand Lab Para fortalecer la comunicación con los clientes y optimizar la experiencia digital, Farmacia Simán ha implementado la inteligencia artificial (IA) como herramienta estratégica. Así lo afirmó Oscar Eduardo Nativi, gerente de Mercadeo Retail de Grupo Farsimán, quien participó en una entrevista en vivo durante la Gira Top of Mind Honduras 2026, evento organizado por E&N en alianza con Kantar Mercaplan. Nativi, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en Grupo Farsimán, resaltó que la IA potencia la capacidad de escucha activa y el entendimiento del consumidor, posicionándose como una de las principales aplicaciones en Honduras.

Una farmacia completa

El ejecutivo señaló que la empresa mantiene una comunicación 24/7 con los clientes a través de plataformas digitales. “Tenemos una escucha activa a través del medio digital y la inteligencia artificial viene a potenciar esa posibilidad de acercarnos y entender cada vez más al consumidor”, subrayó.

La promesa de ser “tu farmacia completa” ha evolucionado desde la presencia física hasta el entorno digital. Nativi aseguró que esta consistencia a lo largo del tiempo es uno de los principales factores en la construcción de marca.

Actualmente, la empresa tiene presencia en 17 cabeceras departamentales del país, lo que se complementa con una fuerte presencia digital. “Hemos trasladado a pocos clics esta visión de ser tu farmacia completa, no solamente en lo físico, sino también en lo digital”, indicó.



Evolución del consumidor