La fiesta de las marcas TOM 2026 en San Pedro Sula, Honduras

Este miércoles 8 de abril, en San Pedro Sula, Honduras se conocieron las marcas líderes en la mente de los consumidores hondureños en 26 categorías de consumo y 4 categorías especiales (marcas representativas del país, sostenibles, innovadoras y con las campañas más recordadas). FOTOS YOSEPH AMAYA / DIARIO LA PRENSA.

08/04/2026
  • <i>Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&amp;N, dio las palabras de bienvenida a los asistentes, en la primera parada de la Gira TOM.</i>
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    Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&N, dio las palabras de bienvenida a los asistentes, en la primera parada de la Gira TOM.
  • <i>Los asistentes conocieron en exclusiva los resultados TOM y también tuvieron la oportunidad de conocer tips para lograr una alta recordación por parte de los consumidores.</i>
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    Los asistentes conocieron en exclusiva los resultados TOM y también tuvieron la oportunidad de conocer tips para lograr una alta recordación por parte de los consumidores.
  • <i>Christian Andres, Client Management &amp; Business Solutions Director de Kantar Mercaplan, brindó la charla magistral: “La nueva era del Top of Mind”.</i>
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    Christian Andres, Client Management & Business Solutions Director de Kantar Mercaplan, brindó la charla magistral: “La nueva era del Top of Mind”.
  • <i>Bárbara Mendoza, gerente de mercadeo de Lacthosa, compartió la clave de la marca SULA para conectar con los consumidores: conocerlos y brindarles soluciones con sus productos en el día a día. Modera Astrid Zambrano</i>
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    Bárbara Mendoza, gerente de mercadeo de Lacthosa, compartió la clave de la marca SULA para conectar con los consumidores: conocerlos y brindarles soluciones con sus productos en el día a día. Modera Astrid Zambrano
  • <i>Allan Deware, CEO de Grupo Deware, Pinturas Americanas, agradeció a los hondureños por su preferencia y se comprometió a seguir brindando calidad y buen servicio para seguir en el Top of Mind en la categoría de Pinturas.</i>
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    Allan Deware, CEO de Grupo Deware, Pinturas Americanas, agradeció a los hondureños por su preferencia y se comprometió a seguir brindando calidad y buen servicio para seguir en el Top of Mind en la categoría de Pinturas.
  • <i>Oscar Nativí, gerente mercadeo retail de Grupo Farsiman, indicó que la IA ha potenciado la capacidad de conocer a los consumidores para su marca. Modera Carlos Arturo Nolasco.</i>
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    Oscar Nativí, gerente mercadeo retail de Grupo Farsiman, indicó que la IA ha potenciado la capacidad de conocer a los consumidores para su marca. Modera Carlos Arturo Nolasco.
  • <i>Lo más esperado de la jornada llegó con la presentación de resultados de las marcas TOM Honduras. Esta ponencia estuvo a cargo de Cristimaría Salgado, Marketing and Solutions Manager de Kantar Mercaplan.</i>
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    Lo más esperado de la jornada llegó con la presentación de resultados de las marcas TOM Honduras. Esta ponencia estuvo a cargo de Cristimaría Salgado, Marketing and Solutions Manager de Kantar Mercaplan.
  • <i>Farmacia Simán estuvo presente en el evento en San Pedro Sula, compartiendo con los asistentes más sobre sus servicios. </i>
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    Farmacia Simán estuvo presente en el evento en San Pedro Sula, compartiendo con los asistentes más sobre sus servicios.

  • <i>SULA invitó a los asistentes a pensar en grande. Sus degustaciones fueron de las diversas maneras en la que se puede comer yogurt.</i>
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    SULA invitó a los asistentes a pensar en grande. Sus degustaciones fueron de las diversas maneras en la que se puede comer yogurt.
  • <i>Allan Deware, CEO de Grupo Deware, Pinturas Americanas, posa junto a uno de los reconocimientos TOM, mismos que estarán en cada evento. </i>
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    Allan Deware, CEO de Grupo Deware, Pinturas Americanas, posa junto a uno de los reconocimientos TOM, mismos que estarán en cada evento.

  • <i>Flor de Caña, Itsmania, brindó a los clientes cócteles para que pudieran conocer la diversidad de su ron.</i>
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    Flor de Caña, Itsmania, brindó a los clientes cócteles para que pudieran conocer la diversidad de su ron.
  • <i>Espresso Americano, una marca Emblema para Honduras, dijo presente en el evento TOM 2026, de San Pedro Sula. </i>
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    Espresso Americano, una marca Emblema para Honduras, dijo presente en el evento TOM 2026, de San Pedro Sula.

  • <i>Supermercados Colonial puso el toque dulce a la jornada, compartiendo parte de los productos más frescos que se pueden encontrar en sus sucursales. </i>
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    Supermercados Colonial puso el toque dulce a la jornada, compartiendo parte de los productos más frescos que se pueden encontrar en sus sucursales.

  • <i>Elevate Hub y Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) explicó su oferta de talleres y carreras para los asistentes interesados en lograr un nuevo logro académico.</i>
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    Elevate Hub y Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) explicó su oferta de talleres y carreras para los asistentes interesados en lograr un nuevo logro académico.
  • <i>Café Oro fue otra de las marcas que se sumó a la fiesta de las marcas en Honduras. </i>
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    Café Oro fue otra de las marcas que se sumó a la fiesta de las marcas en Honduras.

  • <i>Para los paladares salados y picosos llegó el Zambos Truck de Yummies. </i>
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    Para los paladares salados y picosos llegó el Zambos Truck de Yummies.

  • <i>La investigación Marcas en el Top of Mind de la prestigiosa consultora Kantar Mercaplan para E&amp;N cumple 11 años. Nació con el objetivo de entender cómo las marcas se posicionan en sus respectivos mercados. “Es el único estudio en Centroamérica que ha sido consistente y constante en los últimos años”, destaca Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&amp;N.</i>
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    La investigación Marcas en el Top of Mind de la prestigiosa consultora Kantar Mercaplan para E&N cumple 11 años. Nació con el objetivo de entender cómo las marcas se posicionan en sus respectivos mercados. “Es el único estudio en Centroamérica que ha sido consistente y constante en los últimos años”, destaca Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&N.
  • <i>Revista Estrategia &amp; Negocios cuenta con el apoyo de Kantar Mercaplan para las fiestas de las marcas de Centroamérica. Los líderes de las marcas dueñas de los cerebros de la región y los Protagonistas del Mercadeo TOM serán reconocidos en Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.</i>
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    Revista Estrategia & Negocios cuenta con el apoyo de Kantar Mercaplan para las fiestas de las marcas de Centroamérica. Los líderes de las marcas dueñas de los cerebros de la región y los Protagonistas del Mercadeo TOM serán reconocidos en Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.
  • <i>En la gira TOM 2026 E&amp;N reconocerá a las marcas más recordadas por los consumidores, así como a los Protagonistas del Mercadeo TOM 2026.</i>
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    En la gira TOM 2026 E&N reconocerá a las marcas más recordadas por los consumidores, así como a los Protagonistas del Mercadeo TOM 2026.
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