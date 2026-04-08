La fiesta de las marcas TOM 2026 en San Pedro Sula, Honduras

Este miércoles 8 de abril, en San Pedro Sula, Honduras se conocieron las marcas líderes en la mente de los consumidores hondureños en 26 categorías de consumo y 4 categorías especiales (marcas representativas del país, sostenibles, innovadoras y con las campañas más recordadas). FOTOS YOSEPH AMAYA / DIARIO LA PRENSA.