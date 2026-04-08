La fiesta de las marcas TOM 2026 en San Pedro Sula, Honduras

Este miércoles 8 de abril, en San Pedro Sula, Honduras se conocieron las marcas líderes en la mente de los consumidores hondureños en 26 categorías de consumo y 4 categorías especiales (marcas representativas del país, sostenibles, innovadoras y con las campañas más recordadas). FOTOS YOSEPH AMAYA / DIARIO LA PRENSA.
Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&N, dio las palabras de bienvenida a los asistentes, en la primera parada de la Gira TOM.
Los asistentes conocieron en exclusiva los resultados TOM y también tuvieron la oportunidad de conocer tips para lograr una alta recordación por parte de los consumidores.
Christian Andres, Client Management & Business Solutions Director de Kantar Mercaplan, brindó la charla magistral: “La nueva era del Top of Mind”.
Bárbara Mendoza, gerente de mercadeo de Lacthosa, compartió la clave de la marca SULA para conectar con los consumidores: conocerlos y brindarles soluciones con sus productos en el día a día. Modera Astrid Zambrano
Allan Deware, CEO de Grupo Deware, Pinturas Americanas, agradeció a los hondureños por su preferencia y se comprometió a seguir brindando calidad y buen servicio para seguir en el Top of Mind en la categoría de Pinturas.
Oscar Nativí, gerente mercadeo retail de Grupo Farsiman, indicó que la IA ha potenciado la capacidad de conocer a los consumidores para su marca. Modera Carlos Arturo Nolasco.
Lo más esperado de la jornada llegó con la presentación de resultados de las marcas TOM Honduras. Esta ponencia estuvo a cargo de Cristimaría Salgado, Marketing and Solutions Manager de Kantar Mercaplan.
Farmacia Simán estuvo presente en el evento en San Pedro Sula, compartiendo con los asistentes más sobre sus servicios.
SULA invitó a los asistentes a pensar en grande. Sus degustaciones fueron de las diversas maneras en la que se puede comer yogurt.
Allan Deware, CEO de Grupo Deware, Pinturas Americanas, posa junto a uno de los reconocimientos TOM, mismos que estarán en cada evento.
Flor de Caña, Itsmania, brindó a los clientes cócteles para que pudieran conocer la diversidad de su ron.
Espresso Americano, una marca Emblema para Honduras, dijo presente en el evento TOM 2026, de San Pedro Sula.
Supermercados Colonial puso el toque dulce a la jornada, compartiendo parte de los productos más frescos que se pueden encontrar en sus sucursales.
Elevate Hub y Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) explicó su oferta de talleres y carreras para los asistentes interesados en lograr un nuevo logro académico.
Café Oro fue otra de las marcas que se sumó a la fiesta de las marcas en Honduras.
Para los paladares salados y picosos llegó el Zambos Truck de Yummies.
La investigación Marcas en el Top of Mind de la prestigiosa consultora Kantar Mercaplan para E&N cumple 11 años. Nació con el objetivo de entender cómo las marcas se posicionan en sus respectivos mercados. “Es el único estudio en Centroamérica que ha sido consistente y constante en los últimos años”, destaca Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&N.
Revista Estrategia & Negocios cuenta con el apoyo de Kantar Mercaplan para las fiestas de las marcas de Centroamérica. Los líderes de las marcas dueñas de los cerebros de la región y los Protagonistas del Mercadeo TOM serán reconocidos en Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica.
En la gira TOM 2026 E&N reconocerá a las marcas más recordadas por los consumidores, así como a los Protagonistas del Mercadeo TOM 2026.