Marcas TOM Honduras 2026: un mercado en busca de alternativas

Top of Mind

Honduras es un mercado de consumidores abiertos a nuevas opciones, si bien en el escenario de las líderes TOM 2026 dominan marcas que han estado en los hogares hondureños por muchas generaciones, analiza Kantar Mercaplan.

Análisis Pablo Balcáceres / Estudio Kantar Mercaplan Honduras presenta un escenario único para el estudio Top Of Mind 2026. Este mercado muestra a un consumidor abierto constantemente a nuevas opciones y eso se puede deducir al encontrar que para este año no hay marcas calificadas como Grand TOM, alcanzando más de 75% de recordación. “La ausencia de marcas Grand TOM en Honduras “es una señal de que el shopper hondureño está en busca constante de alternativas y las marcas líderes no pueden descuidarse ante el empuje de competidores más pequeños”, destaca en su análisis Kantar Mercaplan, la consultora que elabora año con año este estudio riguroso para Revista Estrategia & Negocios. Los sectores que destacan en este país son Bebidas, donde Cerveza y la Leche muestran los niveles de recordación más altos. El segmento de Café también es muy relevante. Mientras que en Retail (Comercios): Los Supermercados y Farmacias tienen una presencia masiva. Conozca los resultados al final de la nota.

En Transporte y Ferretería, las Gasolineras y las Pinturas son categorías donde el consumidor identifica marcas con gran facilidad. A ellas se suman Bancos y Telefonía Móvil. En los resultados-país, destaca la resiliencia de las Marcas Tradicionales en Transporte: A pesar del rápido ingreso de marcas de origen chino, las firmas tradicionales —especialmente Toyota— siguen liderando la mente del consumidor. De igual forma, el regreso de la marca Shell al mercado de gasolineras no ha tenido impacto frente al líder Texaco. Los resultados muestran también un desplazamiento en el Liderazgo de Comida Rápida, con un sector gastronómico que muestra un dinamismo notable; Burger King ha logrado sobrepasar a Pizza Hut, marca que históricamente lideraba este indicador en el país. Se percibe un impacto de la presencia física en Retail: La apertura de nuevas tiendas es un factor determinante para la consolidación en los primeros puestos del TOM. Por el contrario, aquellas marcas que han cerrado sucursales han visto su recordación directamente afectada. Los sectores reconocidos como con menos competencia o mercado más abierto son tres, ya sea por su baja competencia o alta fragmentación: Las Tiendas por Departamento y las Pastas muestran que casi la mitad de la población no tiene una marca referente, lo que representa una oportunidad para nuevos competidores. Aseguradoras: Aunque el 60 % menciona una marca, el líder (Ficohsa Seguros) solo capta el 17 %, indicando un mercado muy fragmentado. Para este estudio se realizaron 2.156 encuestas (online auto aplicadas), durante enero de 2026. Por país, fueron encuestados 308 consumidores, de entre 18 a 60 años de edad. El margen de error es de 5.65 % en promedio.

LAS MARCAS MÁS RECORDADAS EN HONDURAS

Las categorías más relevantes por su nivel de recordación son: Arroz, Leche y Café, donde lideran como marcas Super TOM: Arroz Progreso (65 %), SULA (62 %) y Espresso Americano (62 %), respectivamente. Otros jugadores destacados son Supermercados La Colonia (52 %) en Supermercados y Delicia (57 %) en Embutidos.

“Las marcas que dominan de forma consistente son aquellas que han estado en los hogares hondureños por muchas generaciones. Su éxito en alimentos y bebidas se debe a la interacción diaria con el consumidor y a sus altos niveles de inversión publicitaria”, destaca Kantar Mercaplan. CONOZCA LOS RESULTADOS COMPLETOS DE LAS MARCAS LÍDERES TOM HONDURAS EN NUESTRO PDF EXCLUSIVO (Comparta el enlace de la nota para ampliar su conocimiento)

LOS REFERENTES DEL MERCADEO EN HONDURAS