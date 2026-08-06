Grupo Purdy: Cultura que convierte el talento en motor de crecimiento

Por E&N Brand Lab para Grupo Purdy

En el mercado laboral actual, las personas buscan mucho más que un salario competitivo, por lo que las organizaciones enfrentan un nuevo desafío: ofrecer espacios donde el desarrollo profesional vaya de la mano con el bienestar, el aprendizaje y un propósito compartido. Bajo esa visión, Grupo Purdy ha consolidado una cultura organizacional que pone a las personas en el centro de su estrategia.

La empresa, líder integral en soluciones de movilidad, tiene más de 69 años de trayectoria y una operación que reúne a más de 2.300 colaboradores en Costa Rica, quienes aportan no solo al tema de importación, comercialización y distribución de vehículos, sino a una amplia gama de servicios asociados.

Grupo Purdy cree en el talento y el potencial de todas laspersonas, sin importar género, edad o condición. “Estamos convencidos de que la diversidad nos hace más fuertes”, afirma Andrés Valverde, director de Recursos Humanos.

La visión se centra en el desarrollo integral de la Gente Purdy (sus colaboradores), al ofrecerles propuestas de valor que incluyen oportunidades tangibles de crecimiento, formación y una cultura diversa e inclusiva.

La estrategia de talento parte de la premisa de que la experiencia de la persona colaboradora es tan importante como la del cliente. La empresa se enfoca en atraer talento que combine habilidades técnicas y deseo de innovar, con valores familiares y compromiso con la excelencia, pero también en potenciar sus capacidades. “Evolucionamos hacia modelos de contratación basados en habilidades, donde la actitud, capacidad de aprendizaje, adaptación e innovación son clave”.

Entre las iniciativas que fomentan el talento destaca Líder Purdy, diseñado para formar líderes que inspiren y gestionen equipos de alto desempeño; Purdy Cole, un programa que apoya a los colaboradores y familiares a finalizar el bachillerato y acceder a becas para estudios universitarios, especialidades y certificaciones técnicas; y este año se lanzó Universidad Purdy, enfocada en fortalecer habilidades técnicas y de gestión que impactan de manera transversal a toda la organización.

Los resultados reflejan esa apuesta. En 2025, 980 colaboradores participaron en procesos de formación en habilidades blandas, competencias digitales y empleabilidad, para un total de 17.056 horas.