Grupo Financiero G&T Continental: Liderazgo femenino con visión de futuro

Por E&N Brand Lab para Grupo Financiero G&T Continental

Grupo Financiero G&T Continental reafirma la importancia de promover entornos donde el talento femenino pueda desarrollarse plenamente y asumir roles de liderazgo con confianza. Este compromiso se refleja en acciones que impulsan oportunidades reales de crecimiento, fortalecen las capacidades de sus colaboradoras y proyectan una visión sostenible orientada al mérito y al progreso continuo.

Iveth Suárez, Vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano, explica que, al hacerlo, refuerzan su propuesta de valor hacia los clientes. “Impulsamos soluciones que fortalecen la autonomía económica de las mujeres y amplían su acceso a oportunidades de crecimiento”.

Grupo Financiero G&T Continental promueve una cultura en la que el talento se desarrolla con base en competencias, meritocracia, desempeño y oportunidades de crecimiento; una filosofía de trabajo que permite impulsar y fortalecer rutas de desarrollo que aceleran las habilidades, las redes y la visibilidad del talento femenino.

Estas iniciativas, en su conjunto, permiten promover la participación plena de las mujeres y ampliar sus oportunidades de liderazgo. Como reflejo de estos avances, en 2025 las mujeres representaron el 54% de la planilla global. Además, el 31% de las posiciones de liderazgo fueron ocupadas por mujeres, evidenciando el progreso continuo hacia una representación equilibrada en todos los niveles de la organización.

Las prácticas de bienestar, desarrollo y gestión del talento han alcanzado altos niveles de satisfacción laboral —superiores al 90% en algunas unidades del Grupo— y su recertificación como Top Employer 2026 reconoce sus procesos y políticas alineados con estándares internacionales de excelencia en la gestión de personas.