Grupo Financiero G&T Continental: Liderazgo femenino con visión de futuro

Por E&N Brand Lab para Grupo Financiero G&T Continental
Grupo Financiero G&T Continental reafirma la importancia de promover entornos donde el talento femenino pueda desarrollarse plenamente y asumir roles de liderazgo con confianza. Este compromiso se refleja en acciones que impulsan oportunidades reales de crecimiento, fortalecen las capacidades de sus colaboradoras y proyectan una visión sostenible orientada al mérito y al progreso continuo.
Iveth Suárez, Vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano, explica que, al hacerlo, refuerzan su propuesta de valor hacia los clientes. “Impulsamos soluciones que fortalecen la autonomía económica de las mujeres y amplían su acceso a oportunidades de crecimiento”.
Grupo Financiero G&T Continental promueve una cultura en la que el talento se desarrolla con base en competencias, meritocracia, desempeño y oportunidades de crecimiento; una filosofía de trabajo que permite impulsar y fortalecer rutas de desarrollo que aceleran las habilidades, las redes y la visibilidad del talento femenino.
Estas iniciativas, en su conjunto, permiten promover la participación plena de las mujeres y ampliar sus oportunidades de liderazgo. Como reflejo de estos avances, en 2025 las mujeres representaron el 54% de la planilla global. Además, el 31% de las posiciones de liderazgo fueron ocupadas por mujeres, evidenciando el progreso continuo hacia una representación equilibrada en todos los niveles de la organización.
Las prácticas de bienestar, desarrollo y gestión del talento han alcanzado altos niveles de satisfacción laboral —superiores al 90% en algunas unidades del Grupo— y su recertificación como Top Employer 2026 reconoce sus procesos y políticas alineados con estándares internacionales de excelencia en la gestión de personas.
FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL FEMENINO
Iveth Suárez explica que el Grupo impulsa diversas iniciativas alineadas a la estrategia de ser un banco que promueve el desarrollo integral de las mujeres con programas especializados, diseñados para fortalecer competencias clave y prepararlas para asumir posiciones de liderazgo, tales como GTC Mujer, el IX Encuentro Ejecutivo de Mujeres y Women Business Network.
También se cuenta con UGT, la universidad corporativa del Grupo, que ofrece formación en habilidades digitales, uso de herramientas tecnológicas, automatización e innovación. Todas estas iniciativas son acompañadas con una serie de apoyos que permiten que las colaboradoras concilien la relación trabajo-familia. “Impulsamos los horarios escalonados y la habilitación de salas de lactancia materna en distintas sedes, como parte de nuestro compromiso con el bienestar delas colaboradoras y sus familias”, destaca.
Estas acciones, señala, han permitido generar un entorno laboral más humano, que facilita la continuidad laboral de mujeres en etapas clave de maternidad y cuidado, fortaleciendo su compromiso y sentido de pertenencia en la organización, la cual también enfoca esfuerzos en abordar riesgos como el acoso laboral.
Grupo Financiero G&T Continental cuenta con un programa dirigido principalmente a sus clientas externas a través de GTC Mujer, el cual ofrece contenidos y herramientas digitales enfocadas en la toma de decisiones, la educación financiera, el emprendimiento y el crecimiento económico. Estos recursos fortalecen competencias clave para desenvolverse en un entorno cada vez más digital y dinámico, contribuyendo al desarrollo integral de las mujeres que confían en sus servicios.
Para conocer más sobre el programa y acceder a sus contenidos, puede ingresar al siguiente enlace: https://gtcmujer.gtc.com.gt/
LÍDER
Desde su gestión al frente de la Vicepresidencia de Sostenibilidad y Talento Humano, Iveth Suárez impulsa una línea de trabajo orientada a generar impacto económico, social y ambiental de largo plazo.
Ha impulsado transformaciones que desarrollan equipos más conscientes y comprometidos, y procesos más estratégicos. “Cuando cuidamos a nuestra gente también fortalecemos la reputación, resiliencia y resultados de Grupo Financiero G&T Continental” ,dice.