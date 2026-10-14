Miriam Kafie: Legitimidad, transparencia y compromiso

Para Miriam Kafie, la credibilidad se pierde cuando existe distancia entre discurso y práctica. Por eso aplica el mismo estándar de responsabilidad en relaciones internas y con comunidades, aliados e instituciones.

Por E&N Brand Lab para Lacthosa / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios En un mercado centroamericano donde las empresas son más conscientes de su potencial en social y ambiental, Miriam Kafie ha convertido la confianza en un activo estratégico desde la gerencia de Responsabilidad Social Empresarial en Lacthosa. Su tesis es clara: la confianza deja de ser percepción cuando se transforma en relaciones duraderas, capacidad de colaboración y legitimidad para actuar. “La confianza es uno de los activos más importantes del liderazgo porque determina la calidad de las relaciones y la capacidad de generar resultados sostenibles”, afirma Kafie. La ejecutiva sustenta su postura con proyectos mantenidos durante más de una década: Banco de Alimentos de Honduras, LECHETÓN, campañas de prevención del cáncer de mama e iniciativas de conservación del jaguar.

COHERENCIA COMO MONEDA DE CAMBIO

Para Kafie, la credibilidad se pierde cuando existe distancia entre discurso y práctica. Por eso aplica el mismo estándar de responsabilidad en relaciones internas y con comunidades, aliados e instituciones. La transparencia, en su visión, comienza por comunicar con claridad, cumplir compromisos y reconocer lo mejorable. “Las personas no esperan que un líder tenga todas las respuestas; esperan honestidad sobre lo que sabemos y lo que hacemos para avanzar”, señala. Su práctica cotidiana: escuchar antes de responder y cerrar ciclos, dando seguimiento a cada solicitud o compromiso asumido. Durante la pandemia, Kafie enfrentó decisiones que reforzaron la confianza de su equipo y públicos externos. Como empresa de alimentos, Lacthosa no podía detenerse: debía mantener operaciones, proteger colaboradores y asegurar que el trabajo llegara a quienes dependían de él. “Liderar en incertidumbre no es tener todas las respuestas, sino tomar decisiones, explicar porqué y ajustarlas cuando cambian las circunstancias”, reflexiona. Esa capacidad de adaptación, acompañada de rendición de cuentas, se tradujo en legitimidad ante empleados, clientes y comunidad.

MEDIR LO INTANGIBLE

Lacthosa mide la confianza con indicadores cuantitativos y escucha cualitativa: ejercicios de doble materialidad, diálogos con stakeholders y memorias de sostenibilidad bajo estándares internacionales con verificación externa. Pero hay un indicador que Kafie considera especialmente revelador: la respuesta cuando se pide involucrarse. “Si las personas participan y construyen conjuntamente, existe un nivel de confianza que ningún indicador aislado puede explicar”, concluye.

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