Ejecutivas y líderes centroamericanas conmemoran 10 años de Mujeres Desafiantes

Revista Estrategia & Negocios se prepara para conmemorar el décimo aniversario de su especial Mujeres Desafiantes con un evento presencial en Costa Rica, reuniendo a destacadas ejecutivas, conferencistas y líderes centroamericanas para debatir sobre dirección organizacional, innovación, desarrollo personal y los desafíos que persisten para la mujer en el entorno empresarial.

Por revistaeyn.com Revista Estrategia & Negocios se prepara para celebrar 10 años del especial Mujeres Desafiantes y lo hará con un evento en Costa Rica, donde, además de destacar el rol de la mujer dentro de la nueva era, propone revisar los avances de la década y las brechas que persisten, con experiencias de mujeres de distintas generaciones y sectores. También ofrecerá paneles, charlas y espacios de intercambio e inspiración sobre dirección de organizaciones, innovación, empoderamiento personal y oportunidades para las mujeres en los negocios. Dentro de las ponentes se encuentras tres destacadas ejecutivas Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC; Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional y Fundadora de Utopías de una CEO (Costa Rica), además de la participación de Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional (Costa Rica). Laura Moreno estará presente en el panel Mujeres Desafiantes en los Negocios y las Organizaciones, donde estará acompañada por Stephanie Melville, Board Member de Progreso, Guatemala; y Ana Karina Smith, estratega de liderazgo, miembro de Juntas Directivas y expresidenta de la Asociación de Directoras de Panamá. La ejecutiva de BAC es reconocida líder con 34 años de experiencia en el sector bancario, especializada en áreas comerciales, marketing, sostenibilidad y transformación digital. A lo largo de su trayectoria ha sido una pieza clave en la evolución del sector financiero, combinando visión estratégica con ejecución efectiva para generar impacto real en clientes, colaboradores y la sociedad.

Su compromiso con la evolución del sector financiero va más allá de los números: cree en el poder de la innovación, la sostenibilidad y la digitalización como motores del crecimiento y la inclusión.

Mini Talk: “Arquitectura del Sostén”

La primera de las Mini Talk estará a cargo de Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional y Fundadora de Utopías de una CEO (Costa Rica), quien es una ejecutiva con más de 25 años de trayectoria en la industria de bienes de consumo, construida en algunas de las compañías más influyentes del sector a nivel regional y global. Ese recorrido de más de dos décadas y media —forjado entre multinacionales líderes de consumo masivo y bebidas— le ha permitido desarrollar una capacidad distintiva para transformar organizaciones, construir marcas de alto valor y liderar equipos de alto desempeño, combinando visión estratégica, innovación y una profunda orientación a las personas. Bajo su liderazgo, Centenario Internacional ha fortalecido su expansión global, consolidando a Ron Centenario como uno de los destilados premium más representativos de Costa Rica en el mundo. Convencida de que los mejores resultados de negocio nacen de culturas organizacionales saludables, Dianne ha impulsado una forma de liderazgo que integra excelencia empresarial con desarrollo humano. Su gestión se distingue por promover entornos de trabajo donde la inclusión, la confianza, el aprendizaje continuo y el bienestar son pilares para alcanzar resultados sostenibles. Paralelamente a su labor como CEO, Dianne es conferencista, mentora y creadora de Utopías de una CEO, una plataforma desde la cual promueve conversaciones sobre liderazgo consciente, autenticidad, cultura organizacional y desarrollo personal.

Mini Talk: "Cuando una mujer avanza, Costa Rica avanza"

Este espacio exclusivo contará con Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional, como ponente. Es Profesional en Compliance, en Comunicación de Mercadeo y Periodismo. Suma más de 20 años de experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de sostenibilidad, comunicación, gestión de partes interesadas, comunicación política, construcción y posicionamiento de marca, y capacidad para crear alianzas internas y externas. Cuenta con una visión estratégica para insertar la sostenibilidad en los negocios; elementos que contribuyen a la creación de una positiva reputación organizacional y fortalecimiento de la marca para ampliar la conexión emocional con los clientes. Entre enero del 2017 y noviembre del 2024 se desempeñó como Directora de Sostenibilidad del Banco Nacional, impulsando el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, así como la gestión de Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza en la operación del negocio. También ha liderado los programas de carbono neutralidad, educación financiera voluntariado, desarrollo comunal, entre otros. Así como la colaboración para el posicionamiento de marca del BN como un banco sostenible. Desde noviembre lidera la Dirección de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del banco.