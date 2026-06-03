Gigantes sostenibles que marcan el futuro de Centroamérica

Por: Claudia Contreras – Estrategia & Negocios

La sostenibilidad se ha convertido en la columna vertebral de las empresas de la región. Incide en la generación de ingresos presentes y futuros, en condiciones laborales justas, en adaptación al cambio climático, en la reducción de huella de carbono, acceso a financiamiento y compromiso de la empresa con el país donde opera.

“La sostenibilidad es una forma de operar un negocio entendiendo los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que tienen que abordar para garantizar la continuidad. Esto tiene que estar en la agenda del CEO, en la mesa de la Junta Directiva y ser parte del core del negocio, porque estamos hablando aquí de riesgos, de oportunidades, de innovación, de aprovechar las oportunidades que tiene en un mercado que cambió y disminuir todo lo que se pueda el riesgo de operar”, dice Luis Mastroeni, consultor en sostenibilidad, reputación y comunicación.

“Cada vez más hay presión de todos los frentes para poder mejorar y gestionar el negocio en triple utilidad social, ambiental y económica”, sostiene el experto, y lo confirma la II Encuesta sobre prácticas de ESG en Centroamérica y República Dominicana de PwC, publicada en septiembre 2025., según la cual el 41% de las empresas de la región ya ha logrado una integración total de ESG, otro 41% lo ha hecho de forma parcial y un 12%planea incorporarlo próximamente.

El sistema bancario se ha convertido en el alumno brillante de esta nueva forma de hacer negocios. La banca ha comenzado a adoptar condiciones especiales para acceder a estos créditos, con mayores plazos, menores tasas de interés. En Panamá, Banco General ofrece a clientes empresariales y personales financiamientos con tasas especiales para paneles solares y autos eléctricos e híbridos. En Costa Rica, Banco Nacional financia proyectos de energía renovable, construcción eficiente, agricultura regenerativa, uso responsable del agua y turismo responsable. “La sostenibilidad es el camino hacia un futuro más justo y resiliente”, afirmó Silvia Chaves, directora de experiencia de marca y relaciones corporativas de este banco.

¿Presión regulatoria o presión del mercado para el avance ESG? Para Daniela Retana Corrales, Senior Manager, Cambio Climático y Servicios de Sostenibilidad de EY, la dinámica internacional juega un rol clave. “Marcos como la CSRD/ESRS en Europa y el Reglamento Europeo de Deforestación están elevando el estándar de lo que se espera de las empresas, incluso fuera de Europa”. Retana señaló que esta presión a las empresas de la región se materializa cuando se integran en cadenas globales de valor; donde estos requerimientos se convierten en una condición de acceso a esos mercados. Tanto la normativa CSDR como ESRS buscan equiparar la lectura y análisis de la información no financiera.

Además incide “la incorporación de las normas NIIF de sostenibilidad de forma obligatoria en Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá. Es así como los temas Ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) pasan de ser una agenda reputacional y se convierte en un elemento estructural para la continuidad del negocio”, apuntó Retana.

“Pero lo que más ha presionado (a las empresas) han sido las regulaciones y peticiones de la banca para acceder a créditos que van más allá de los estados financieros: política de derechos humanos, código de conducta con proveedores, con los colaboradores, sistemas de gestión ambiental, adaptación al cambio climático. Y que el consumidor, está empezando a exigir más coherencia a las empresas para elegirlas en el mercado. Esto ha hecho que las empresas vean no solamente un riesgo, sino una oportunidad, porque una parte del mercado está beneficiando productos y servicios que tengan detrás una operación sostenible real” amplió Mastroeni.

El 56% de las organizaciones encuestadas por PwC afirmó haber realizado ajustes en su modelo de negocio, cadena de valor o asignación de recursos como parte de su estrategia de sostenibilidad.