Gigantes sostenibles que marcan el futuro de Centroamérica

Por: Claudia Contreras – Estrategia & Negocios
La sostenibilidad se ha convertido en la columna vertebral de las empresas de la región. Incide en la generación de ingresos presentes y futuros, en condiciones laborales justas, en adaptación al cambio climático, en la reducción de huella de carbono, acceso a financiamiento y compromiso de la empresa con el país donde opera.
“La sostenibilidad es una forma de operar un negocio entendiendo los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que tienen que abordar para garantizar la continuidad. Esto tiene que estar en la agenda del CEO, en la mesa de la Junta Directiva y ser parte del core del negocio, porque estamos hablando aquí de riesgos, de oportunidades, de innovación, de aprovechar las oportunidades que tiene en un mercado que cambió y disminuir todo lo que se pueda el riesgo de operar”, dice Luis Mastroeni, consultor en sostenibilidad, reputación y comunicación.
“Cada vez más hay presión de todos los frentes para poder mejorar y gestionar el negocio en triple utilidad social, ambiental y económica”, sostiene el experto, y lo confirma la II Encuesta sobre prácticas de ESG en Centroamérica y República Dominicana de PwC, publicada en septiembre 2025., según la cual el 41% de las empresas de la región ya ha logrado una integración total de ESG, otro 41% lo ha hecho de forma parcial y un 12%planea incorporarlo próximamente.
El sistema bancario se ha convertido en el alumno brillante de esta nueva forma de hacer negocios. La banca ha comenzado a adoptar condiciones especiales para acceder a estos créditos, con mayores plazos, menores tasas de interés. En Panamá, Banco General ofrece a clientes empresariales y personales financiamientos con tasas especiales para paneles solares y autos eléctricos e híbridos. En Costa Rica, Banco Nacional financia proyectos de energía renovable, construcción eficiente, agricultura regenerativa, uso responsable del agua y turismo responsable. “La sostenibilidad es el camino hacia un futuro más justo y resiliente”, afirmó Silvia Chaves, directora de experiencia de marca y relaciones corporativas de este banco.
¿Presión regulatoria o presión del mercado para el avance ESG? Para Daniela Retana Corrales, Senior Manager, Cambio Climático y Servicios de Sostenibilidad de EY, la dinámica internacional juega un rol clave. “Marcos como la CSRD/ESRS en Europa y el Reglamento Europeo de Deforestación están elevando el estándar de lo que se espera de las empresas, incluso fuera de Europa”. Retana señaló que esta presión a las empresas de la región se materializa cuando se integran en cadenas globales de valor; donde estos requerimientos se convierten en una condición de acceso a esos mercados. Tanto la normativa CSDR como ESRS buscan equiparar la lectura y análisis de la información no financiera.
Además incide “la incorporación de las normas NIIF de sostenibilidad de forma obligatoria en Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá. Es así como los temas Ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) pasan de ser una agenda reputacional y se convierte en un elemento estructural para la continuidad del negocio”, apuntó Retana.
“Pero lo que más ha presionado (a las empresas) han sido las regulaciones y peticiones de la banca para acceder a créditos que van más allá de los estados financieros: política de derechos humanos, código de conducta con proveedores, con los colaboradores, sistemas de gestión ambiental, adaptación al cambio climático. Y que el consumidor, está empezando a exigir más coherencia a las empresas para elegirlas en el mercado. Esto ha hecho que las empresas vean no solamente un riesgo, sino una oportunidad, porque una parte del mercado está beneficiando productos y servicios que tengan detrás una operación sostenible real” amplió Mastroeni.
El 56% de las organizaciones encuestadas por PwC afirmó haber realizado ajustes en su modelo de negocio, cadena de valor o asignación de recursos como parte de su estrategia de sostenibilidad.
Y las juntas directivas se han convertido en un habilitador activo de la estrategia de sostenibilidad. “Hoy, las juntas no solo validan, sino que deben garantizar la existencia de planes de transición claros y alineados a la estrategia del negocio”, dijo la experta de EY. “Una junta directiva con mayor entendimiento en temas ESG tiene una mejor capacidad de anticipar riesgos, capturar oportunidades y asegurar la resiliencia del negocio en largo plazo”, agregó. No obstante, advirtió, “observamos en el mercado una brecha relevante entre la intención y la ejecución. Solo el 41% de las organizaciones a nivel global cuenta con planes de transición publicados, de acuerdo con el EY Global Climate Action Barometer 2024”.
Los líderes en acciones sostenibles congruentes y consistentes “van a ser más elegidos por inversionistas, van a ser más elegibles por clientes, por bancos, por consumidores”, agregó Mastroeni. Son clientes que exigen coherencia ética, ambiental y social más que por la regulación local. “Las nuevas generaciones valoran mucho más el propósito, la ética y el impacto social de las organizaciones en las que quieren adelantar sus proyectos de vida”,
En síntesis: “El gran reto para las empresas de la región, consiste en pasar de iniciativas dispersas de sostenibilidad hacia modelos empresariales donde ESG forme parte central de la estrategia corporativa y de las decisiones de los directorios”, apuntó Gustavo Riveros Sáchica, Docente y Directivo Universitario en Temas Gerenciales de Profesor en ADEN Business School. Resumió factores que marcan las acciones sostenibles de las empresas en la región en 2026:
1. LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR. Las empresas exportadoras y vinculadas a corporaciones multinacionales necesitan cumplir criterios ESG para mantenerse dentro de cadenas internacionales de suministro.
2. EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO. Cada vez más bancos multilaterales, fondos internacionales y organismos financieros condicionan créditos e inversiones a indicadores de sostenibilidad, gobernanza y gestión climática. “La sostenibilidad pasó de ser reputacional a convertirse en una variable financiera con la que se decide un eventual apalancamiento a las empresas”, insistió Riveros.
3. LA PRESIÓN REPUTACIONAL. La reputación corporativa está ligada a transparencia, sostenibilidad y gobernanza, resaltó el académico.
4. LOS RIESGOS CLIMÁTICOS. Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo al cambio climático. “Hemos advertido en la última década sequías, inundaciones, afectación agrícola y eventos extremos que están obligando a las empresas a incorporar la sostenibilidad como un tema que asegure la continuidad del negocio y no solo centrado en la RSE”, precisa el experto de ADEN.
La encuesta de PwC mostró que el 50 % de las empresas de la región gestionan activamente riesgos ambientales como un tema que asegure la continuidad del negocio. Sin embargo, un 21% aún no ha evaluado, ni identificado estos riesgos. El informe de PwC resume: el 41% de las organizaciones ha establecido metas claras para la reducción de gases de efecto invernadero, mientras que un 35% no ha tomado acciones concretas. Para la firma, es clave hacer una auditoría ambiental e identificar riesgos prioritarios: reducción de emisiones, cambio climático, uso de energía renovable, gestión del agua y residuos, huella de carbono, pérdida de biodiversidad, residuos tóxicos. Es avanzar hacia una agenda ambiental más amplia y compleja.
CAMPEONAS SOSTENIBLES 2026: CATEGORÍAS
En este especial Sostenibilidad 2026, destacamos a los Líderes Empresariales Sostenibles 2026 que impulsan el desarrollo con futuro de Centroamérica a partir de tres Ejes Clave: Sostenibilidad Ambiental; Gobernanza, Cumplimiento y Transparencia e Impacto Social, y abordamos la agenda prioritaria en cada uno de estos ámbitos.
Campeones de la Sostenibilidad Ambiental
Son las empresas con programas de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, apoyo a la biodiversidad, gestión responsable del agua, reducción y control de emisiones, programas de Economía Circular. Que adaptan energías renovables, sistemas de ahorro de agua y planes para reducir la huella de carbono.
Campeonas en Impacto Social
Son las empresas que impulsan programas de nutrición, inclusión, educación, salud, combate a la pobreza, agua saludable, mejora de vivienda, empresas inclusivas, apoyo a migrantes, programas de empleabilidad juvenil.
Campeones de la Gobernanza y Anticorrupción
Son organizaciones con un modelo de negocios que incluye trasparencia, rendición de cuentas, accountability. Han dado un paso adelante en reportes de sostenibilidad, transparencia y en certificaciones-prácticas anticorrupción.
Campeones de la Prosperidad Económica y Finanzas Sostenibles
Son compañías con acciones destacadas en programas que impactan en el desarrollo, programas de inclusión financiera, emisores de bonos verdes, bonos azules.