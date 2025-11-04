Progreso: Modelo de captación inteligente, ágil y centrado en las personas

Por E&N Brand Lab para Progreso

Para Progreso, el talento humano es el corazón de todo lo que hace. Cada colaborador representa una fuerza transformadora que contribuye activamente a su propósito de “construir juntos el país donde todos queremos vivir”.

Progreso cree firmemente que el desarrollo sostenible comienza en lo esencial y la verdadera razón detrás de todas sus acciones: las personas. Por eso, promueve una cultura basada en el respeto, la confianza, el aprendizaje continuo y el bienestar integral.

La compañía no ve la atracción de talento como un proceso transaccional, sino como una invitación a formar parte de una misión trascendente. Todo esto se enmarca en la Cultura Progreso, guiada por su Código de Valores, Ética y Conducta -COVEC- y su Agenda de Liderazgo.

Esta cultura permite construir un entorno laboral donde el liderazgo genuino, el comportamiento ético, la solidaridad y el compromiso con la sostenibilidad son pilares esenciales.

GESTIÓN INNOVADORA DE TALENTO

Progreso es un espacio donde las personas pueden crecer, aportar y trascender, y la cual opera con la convicción de que liderar es servir, y que el verdadero liderazgo se construye desde la cercanía, la coherencia y el ejemplo. “Por eso, trabajamos para que nuestras acciones reflejen día a día nuestros valores corporativos, para generar “Progreso en todo lo que hacemos”, aseguran voceros de la compañía.

En el ámbito local, Progreso prioriza el desarrollo de talento en las comunidades donde opera, generando oportunidades reales de empleo y crecimiento. A nivel regional e internacional, se posiciona como un empleador atractivo gracias a su reputación ética, su compromiso con la sostenibilidad y su visión de desarrollo profesional, que ahora se extiende a 8 países de Latinoamérica.

“En Progreso, tenemos un ambiente en donde existe coherencia entre los valores y los comportamientos que vivimos a diario”, refieren. En este sentido, la compañía implementa diversas iniciativas orientadas a la innovación en el ámbito de recursos humanos.

Una de ellas es el programa de reconocimiento regional, “Granito de Oro”, el cual permite que cada año los colaboradores den a conocer sus iniciativas innovadoras que contribuyen a los imperativos estratégicos. Además de fomentar una competencia sana, esto impulsa el espíritu innovador, el trabajo en equipo y la generación de buenas prácticas.

Asimismo, durante 2025, la captación de talento humano en Progreso ha seguido transformándose hacia modelos más digitales, automatizados y centrados en la experiencia del candidato. Esta tendencia se refleja en la evolución de las iniciativas del proyecto “Recludigital”, orientado a fortalecerla atracción de talento en toda la región mediante la gestión integrada de canales como la fanpage de Reclutamiento Progreso, Instagram y el canal de WhatsApp, que actualmente superan los 10.000 suscriptores activos.

Este año también se ha implementado una plataforma de aprendizaje llamada “Campus Progreso”, que brinda un espacio abierto, autodidacta, flexible y cargado de diversos contenidos a sus colaboradores con el fin de personalizar su desarrollo y con ello, cerrar brechas en sus posiciones actuales y/o prepararse para roles futuros.

Hasta el momento, la plataforma suma más de 75 cursos con temas relacionados a liderazgo, cultura, academias técnicas, entre otros, y se ha alcanza ya un 96 % de los colaboradores activos.

INCENTIVOS

Progreso sabe que los incentivos son importantes, por lo que ofrece salarios competitivos, así como incentivos no monetarios muy relevantes como el Programa Juntos por Tu Hogar, el Voluntariado Corporativo “Unidos por un Sueño”, Programa para jubilados “Águilas de Oro” y Trayectoria.

Estos fortalecen el sentido de pertenencia, orgullo y compromiso con la familia Progreso. También el Programa Inspira, que promueve el liderazgo femenino, y ofrece beneficios como salas de lactancia, horarios flexibles y formación continua.