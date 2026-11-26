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Arrecifes brasileños pierden 33 % de su cobertura viva por el cambio climático
Los arrecifes de coral de Brasil perdieron el 33,8 % de su cobertura viva entre 2016 y 2024, principalmente por el calentamiento de los océanos, una reducción que pone en riesgo a estos ecosistemas marinos, según estudios internacionales divulgados por el Gobierno.
2026-11-26
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