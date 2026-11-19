COP31 entra a su recta final con un borrador que excluye abandono de hidrocarburos

La Cumbre del Clima (COP31) de Antalya entró en su recta final con la publicación de un segundo borrador del acuerdo final que elimina cualquier mención explícita a los combustibles fósiles y rebaja los compromisos de financiación climática, en un intento por desbloquear las negociaciones antes del cierre.