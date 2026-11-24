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El Sudeste Asiático ¿puerta de entrada a China de chips vetados por EEUU?
El papel del Sudeste Asiático como posible puerta de entrada a China de tecnología avanzada estadounidense lleva tiempo bajo escrutinio, pero el escándalo por el presunto desvío de chips de Nvidia a través de Singapur, en medio de una supuesta trama de espionaje, ha llevado a Washington a endurecer la presión sobre la región.
2026-11-24
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