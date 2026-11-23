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Programas de empleo en México buscan detener caravanas migrantes hacia EE.UU.
Ante las amenazas de Donald Trump de duplicar los aranceles a México si continúan avanzando las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, el Gobierno de Chiapas (sur de México) ha creado ofertas laborales en el municipio de Tapachula para frenar el tránsito de la migración hacia la frontera norte.
2026-11-23
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