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Costa Rica Trail: una experiencia única e inolvidable
Esto sólo se vive en Centroamérica: del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, veintidós corredores de siete países participarán en La Transtica 2026, una exigente competencia de montaña que atraviesa Costa Rica del Pacífico al Caribe.
2026-11-24
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