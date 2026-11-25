Toma de rehenes en un supermercado de Colombia duró más de 16 horas

Un intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores derivó en una toma de rehenes de más de 16 horas en un supermercado de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que terminó en la madrugada de este miércoles con el rescate de los últimos secuestrados, la muerte de un delincuente y la captura de los otros cuatro.