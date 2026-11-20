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Presidente de Honduras agradece ayuda por US$14 millones de EE.UU.
El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, agradeció al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, la ayuda anunciada por casi 14 millones de dólares en equipamiento militar para combatir el crimen organizado, subrayando que en el país centroamericano "tiene un aliado".
2026-11-20
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