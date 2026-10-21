Chile lidera la inclusión financiera en Latinoamérica

Chile ha vuelto a destacarse como el país de América Latina con mayor inclusión financiera y es el único de la región donde más de la mitad de su población ha sido incluida de manera óptima, al punto que casi la mitad de los chilenos considera que su dinero está seguro en la entidades financieras.
2026-10-21
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