ONU: Bolivia es un centro de operaciones para carteles internacionales de droga

Bolivia se convirtió en los últimos años en un centro de operaciones para los cárteles de droga, algo que el Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido y cuyo abordaje representa una oportunidad para "mejorar" la lucha antinarcóticos, afirmó en una entrevista con EFE la representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza.