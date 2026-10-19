Precios disparados y bolsillos vacíos en los mercados de Gaza tras el corte de mercancías

Las patatas que hace unos días costaban 9 séqueles el kilo (2,60 euros) se venden hoy a 16 (4,60 euros) en los mercados de Gaza, donde los vendedores apenas despachan y los compradores, con las manos vacías, vuelven a tener que recurrir a los comedores humanitarios. Ha pasado una semana desde que cesó la entrada a la Franja de mercancías comerciales, en medio de acusaciones cruzadas entre Israel y Hamás.