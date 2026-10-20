Visita de León XIV a España generó impacto de casi US$157 millones

La visita del papa León XIV a España, que tuvo lugar del 6 al 9 de junio, ha generado un beneficio de 139,48 millones de euros (unos US$157 millones), según el informe elaborado por la consultora EY España sobre el impacto económico que supuso organizar la visita del pontífice.