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Visita de León XIV a España generó impacto de casi US$157 millones
La visita del papa León XIV a España, que tuvo lugar del 6 al 9 de junio, ha generado un beneficio de 139,48 millones de euros (unos US$157 millones), según el informe elaborado por la consultora EY España sobre el impacto económico que supuso organizar la visita del pontífice.
2026-10-20
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