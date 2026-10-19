Latinoamérica busca nuevas estrategias para desatascar la reducción de la pobreza

América Latina y el Caribe buscan en una conferencia regional "recalibrar" las estrategias para "desatascar" la reducción de la pobreza en la región, tras presentar en los últimos años una desaceleración y estar, ahora, bajo el riesgo de sufrir un posible retroceso.