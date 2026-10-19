La COP17 arranca con el reto de acelerar la defensa de la biodiversidad

La XVII Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP17) comenzó en la capital armenia con el desafío de acelerar los compromisos internacionales para proteger la naturaleza antes de 2030, en un contexto de preocupación por los insuficientes avances y las dificultades para financiar las medidas de conservación.
2026-10-19
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