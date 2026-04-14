Cinco claves para entender la economía que viene

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza las graves repercusiones que el conflicto bélico con Irán proyecta sobre la estabilidad financiera y el crecimiento de la economía global. La organización presenta diversos escenarios de riesgo donde la expansión mundial podría reducirse drásticamente, advirtiendo que las economías emergentes y los países de Medio Oriente serán los más perjudicados por la crisis. (Fuente: FMI / Realizaciòn: NotebookLM-E&N)