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Cinco claves para entender la economía que viene
El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza las graves repercusiones que el conflicto bélico con Irán proyecta sobre la estabilidad financiera y el crecimiento de la economía global. La organización presenta diversos escenarios de riesgo donde la expansión mundial podría reducirse drásticamente, advirtiendo que las economías emergentes y los países de Medio Oriente serán los más perjudicados por la crisis. (Fuente: FMI / Realizaciòn: NotebookLM-E&N)
2026-04-14
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