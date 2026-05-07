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Este es el himno del Mundial 2026: 'Dai Dai'
La canción 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira será la oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve vídeo publicado sus redes sociales y que será lanzado el próximo 14 de mayo.
2026-05-07
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