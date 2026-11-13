Comercio resiste a crisis haitiana en frontera con República Dominicana

Todos los días a las ocho de la mañana un portón metálico se abre en Jimaní, un paso fronterizo del suroeste de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de personas que llegan a comprar en el mercado binacional, donde el flujo comercial se mantiene vivo y bullicioso a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino.