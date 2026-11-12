Escándalo de Nvidia reposiciona a China y EEUU en su carrera por el control de la IA

El escándalo del supuesto espionaje chino a Nvidia y la renuncia de su consejero delegado, Jensen Huang, sacuden los cimientos de la supremacía de EE. UU. sobre la inteligencia artificial (IA) en plena carrera por su dominio frente a China, que podría beneficiarse pero también enfrentar nuevas restricciones que frenen su desarrollo.