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Comienza la votación en EEUU, en una jornada que marcará la presidencia
Los primeros colegios electorales comenzaron a abrir en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá, para las elecciones de medio mandato que celebra este martes Estados Unidos en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores, cuyos resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.
2026-11-03
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