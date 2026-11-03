Comienza la votación en EEUU, en una jornada que marcará la presidencia

Los primeros colegios electorales comenzaron a abrir en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá, para las elecciones de medio mandato que celebra este martes Estados Unidos en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores, cuyos resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.
2026-11-03
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