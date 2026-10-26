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Machado regresa a Venezuela y la oposición exige elecciones para 2027
La líder opositora y premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, regresó a Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar a su país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de "libertad" y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.
2026-10-26
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