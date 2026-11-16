COP31 avanza sus metas para la descarbonización y la transición energética

La COP 31 que se celebra en Antalya (Turquía) comienza su segunda y última semana tras anunciar sus primeros acuerdos, mientras gana protagonismo el papel de las ciudades y de las empresas en la transición energética y la sostenibilidad global.
2026-11-16
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