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Eficiencia operativa, el nuevo reto de la industria alimentaria en Centroamérica
Frente al incremento en la demanda de alimentos, el alza en los costos operativos y la necesidad de optimizar recursos clave como agua y energía, la industria alimentaria en Centroamérica acelera la modernización de sus procesos para producir, de forma segura, más con un menor impacto ambiental.
2026-11-17
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