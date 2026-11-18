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Xi y Putin apuestan por nuevo orden multipolar antes de cumbre con Trump
En un gesto protocolario más cálido de lo habitual, el presidente chino, Xi Jinping, recibió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a los pies de la escalera del Air Force One a su llegada a Shenzhen (China), para posteriormente abrazarlo.
2026-11-18
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