Corredor Interoceánico de Guatemala: Centroamérica inicia una nueva era (Parte 1)

El Corredor Interoceánico de Guatemala es un proyecto de infraestructura logística concebido para fortalecer la conectividad comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico y posicionar a Centroamérica como un nodo estratégico dentro del comercio mundial.