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Corredor Interoceánico de Guatemala: Centroamérica inicia una nueva era (Parte 1)
El Corredor Interoceánico de Guatemala es un proyecto de infraestructura logística concebido para fortalecer la conectividad comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico y posicionar a Centroamérica como un nodo estratégico dentro del comercio mundial.
2026-07-17
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