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Messi, emocionado por el Premio Princesa de Asturias
El jugador argentino Leo Messi afirmó que Oviedo va a ser a partir de ahora "una ciudad muy especial" para él porque le va a dejar "un lindo recuerdo" tras recibir mañana, viernes, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia presidida por los reyes de España.
2026-10-22
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