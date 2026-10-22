Messi, emocionado por el Premio Princesa de Asturias

El jugador argentino Leo Messi afirmó que Oviedo va a ser a partir de ahora "una ciudad muy especial" para él porque le va a dejar "un lindo recuerdo" tras recibir mañana, viernes, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia presidida por los reyes de España.