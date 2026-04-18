Shakira y Beéle lanzan video musical de 'ALGO TÚ'

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Uno de los principales escenarios del video es el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, un sitio emblemático del reconocido Carnaval de la ciudad, rico en arte, cultura, gastronomía e historia, que refleja la identidad local.

Por Agencia EFE Los cantantes colombianos Shakira y Beéle lanzaron el videoclip de 'ALGO TÚ', que fue grabado en la ciudad caribeña de Barranquilla, de la que ambos artistas son oriundos, informó Sony Music. "El video muestra a Shakira y a Beéle perfectamente sincronizados mientras bailan por las calles de Barranquilla, ciudad natal de ambos artistas. Uno de los principales escenarios del video es el icónico Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo, un sitio emblemático del reconocido Carnaval de la ciudad, rico en arte, cultura, gastronomía e historia, que refleja la identidad local", señaló la disquera en un comunicado.

En la producción, dirigida por Shakira y el español Jaume De Laiguana, también aparecen otros sitios reconocidos de Barranquilla como el Gran Malecón a lo largo del río Magdalena, la rueda de la fortuna Luna del Río y el Centro de Convenciones y Eventos Puerta de Oro. Igualmente figuran comparsas del Carnaval de Barranquilla, como Rumbón Normalista, Son Kalimba y el Congo Grande de Barranquilla, "lo que aporta una atmósfera festiva y auténtica que conecta la canción con las raíces culturales y la identidad de la región", agregó la información.