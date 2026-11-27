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La Copa América mira de nuevo hacia el norte
La Copa América, la competición futbolística de naciones más antigua del planeta, volverá a disputarse en 2028 en tierras estadounidenses, en una decisión que no ha estado exenta de polémica.
2026-11-27
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