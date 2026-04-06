Panorama 2025: Apps de Delivery en Latinoamérica y España

Este reporte de SimilarWeb presenta un análisis exhaustivo del sector de aplicaciones de comida y bebida durante el año 2025 en Latinoamérica y España. El estudio utiliza datos de Google Play Store para clasificar a los líderes del mercado basándose en descargas totales, usuarios activos diarios y calificaciones de los consumidores. (Fuente: SimilarWeb- Realización: E&N/NotebookLM)