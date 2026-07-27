Finanzas

ANÁLISIS/ Warsh enfrenta su primera gran prueba: qué espera el mercado de la FED

La segunda reunión de política monetaria bajo la presidencia de Kevin Warsh pondrá a prueba el nuevo rumbo de la Reserva Federal (FED). Aunque el consenso anticipa tasas sin cambios, el mercado seguirá de cerca el tono del banco central y las señales sobre inflación, dólar y activos de riesgo.

Por: Revistaeyn.com Los inversionistas llegan a la reunión de julio con una mezcla poco habitual de cautela e incertidumbre. La desaceleración de la inflación respalda una pausa en las tasas, pero el alza del petróleo, las tensiones geopolíticas y la política comercial de Estados Unidos mantienen abiertas las opciones para el resto del año. En concreto, la Reserva Federal (Fed) celebra esta semana su segunda reunión de política monetaria bajo la presidencia de Kevin Warsh, un encuentro que podría marcar el tono de la institución para el resto de 2026 y convertirse en una referencia clave para inversionistas de todo el mundo. El consenso del mercado sigue inclinándose por un escenario de continuidad: mantener la tasa de referencia en el rango de 3,50% a 3,75%, vigente desde diciembre pasado. Sin embargo, la reunión llega con un ingrediente poco habitual: la incertidumbre es considerablemente mayor que en decisiones recientes. Los contratos de futuros muestran que una parte relevante de los operadores todavía contempla la posibilidad de una nueva subida de tasas, reflejo de un entorno económico donde conviven señales contradictorias. Por un lado, la inflación mostró una moderación durante junio y el mercado laboral perdió dinamismo. Por otro, el repunte de los precios del petróleo, el conflicto en Oriente Medio y la política arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump vuelven a alimentar el riesgo inflacionario.

Más que la decisión importa el mensaje

Para los mercados, el resultado de la reunión probablemente sea menos importante que la comunicación posterior. Kevin Warsh llega al encuentro con la expectativa de imprimir un estilo diferente al de Jerome Powell. Mientras su antecesor acostumbraba ofrecer explicaciones detalladas sobre el razonamiento del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Warsh ha dejado claro que prefiere una comunicación mucho más limitada. En su primera conferencia de prensa evitó ofrecer orientación sobre los próximos movimientos de la Fed y se limitó prácticamente a reiterar el comunicado oficial. Diversos analistas consideran que esa estrategia podría repetirse ahora, reduciendo la capacidad del mercado para anticipar el rumbo de la política monetaria. Esa menor transparencia representa un cambio significativo para inversionistas acostumbrados durante años a interpretar cada palabra del presidente de la Reserva Federal como una guía sobre las futuras decisiones del banco central.

Una Fed más preocupada por la inflación

Aunque los últimos indicadores mostraron cierta desaceleración de los precios, la inflación continúa muy por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. A ello se suman nuevos factores de presión. El encarecimiento del petróleo tras las tensiones en Oriente Medio podría trasladarse nuevamente a los precios de la energía y del transporte. Al mismo tiempo, la política comercial de Washington mantiene la posibilidad de nuevos aranceles que encarecerían las importaciones, mientras el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial incrementa la demanda de infraestructura tecnológica y componentes electrónicos, presionando algunos costos industriales. En ese contexto, Warsh ha adoptado un discurso claramente más firme frente a la inflación. Durante una reciente comparecencia ante el Congreso afirmó que la misión del banco central todavía no está cumplida y reiteró que la Fed no puede permitirse convivir con una inflación persistentemente elevada. Ese tono ha llevado a parte del mercado a asumir que, aunque esta semana no haya movimientos, el ciclo monetario podría volver a endurecerse antes de finalizar el año.

Las discrepancias también serán noticia

Otro aspecto que seguirán de cerca los analistas será el grado de consenso dentro del comité. En la reunión de junio la decisión fue unánime. Esta vez, en cambio, varias firmas de análisis consideran probable que aparezcan votos disidentes a favor de un incremento inmediato de las tasas. Más allá del resultado final, un mayor número de funcionarios inclinados hacia una postura restrictiva sería interpretado como una señal de que la Fed está preparando el terreno para futuras subidas si la inflación deja de moderarse. Para los mercados financieros, la composición de esa votación puede resultar casi tan relevante como la decisión misma, ya que ofrece una fotografía de las discusiones internas y del equilibrio entre los sectores más restrictivos ("halcones") y aquellos que priorizan sostener el crecimiento económico.

Qué significa para América Latina

Para inversionistas y asesores financieros latinoamericanos, la reunión tiene implicaciones que van mucho más allá de Estados Unidos. Una Fed que mantenga un sesgo restrictivo suele fortalecer al dólar y elevar los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, dos factores que históricamente reducen el apetito por activos de mercados emergentes. Esto puede traducirse en mayor volatilidad cambiaria, costos de financiamiento más elevados para gobiernos y empresas latinoamericanas y presiones sobre los flujos de inversión hacia la región. Por el contrario, si Warsh reconoce que la inflación continúa moderándose y transmite confianza en que las tasas actuales son suficientemente restrictivas, los mercados podrían interpretar que el ciclo de endurecimiento monetario está cerca de concluir, favoreciendo nuevamente a las acciones, la deuda emergente y las monedas latinoamericanas. En otras palabras, el mensaje del presidente de la Fed tendrá efectos que alcanzarán desde Wall Street hasta los mercados financieros de Ciudad de México, São Paulo, Bogotá, Santiago o Centroamérica.

Tres señales que seguirá el mercado