Aseguradoras de vida consideran la disponibilidad de datos el mayor desafío para la IA

“Los datos son la base para todo lo que hace una aseguradora, ahora y en el futuro. Pero las aseguradoras no están listas en cuanto a los datos, porque no tienen prácticas de gobernanza establecidas, y porque la calidad y la integridad de los datos siguen siendo un trabajo en proceso”, dijo Mauricio Monroy, Vicepresidente, Latinoamérica y España.

Aunque las aseguradoras han hecho un buen trabajo construyendo su infraestructura de datos y están avanzando en la alineación de la estrategia de datos con los objetivos de negocio, muchas aún no se han dado cuenta del enorme potencial que podría suponer la implementación de la IA porque sus prácticas de datos no están totalmente maduras. No se puede estar listo para la IA si no se está listo en cuanto a los datos.

El elemento central del informe es la comparación global de madurez de datos, un modelo que analizó a las aseguradoras en seis dimensiones clave: alineación organizativa, infraestructura, suministro e integración, calidad e integridad, gobernanza y analítica. El modelo revela el nivel de preparación relativo de los datos de las aseguradoras de vida para implementar soluciones de IA y les permite a las aseguradoras evaluar su posición en el espectro en comparación con sus pares.

“La calidad de los datos es la base de cualquier iniciativa de IA, y sin ella, los resultados de los sistemas de IA serán fundamentalmente defectuosos. Los malos datos llevan a una mala IA”, indicó Kartik Sakthivel, Ph.D., vicepresidente y director general de información en LIMRA yLOMA.

A nivel global, las aseguradoras son “progresivas” en la disponibilidad de datos para IA. Australia es líder en la madurez de disponibilidad de datos en todas las dimensiones, mientras que Norteamérica está un poco detrás de otras regiones.