Costa Rica mira hacia la IA y las finanzas verdes mientras crece la negociación bursátil

Por: Revistaeyn.com

La inteligencia artificial y las finanzas sostenibles empiezan a ocupar más espacio en las conversaciones de inversión en Costa Rica.

Grupo Financiero Mercado de Valores sostiene que sus clientes buscan exposición a infraestructura tecnológica, transición energética y proyectos con criterios ambientales.

La pregunta para el mercado local es cómo convertir ese interés en alternativas de inversión diversificadas, supervisadas y acordes con el riesgo de cada portafolio.

“Observamos un interés creciente por acceder a instrumentos supervisados que permitan obtener exposición a estas fuerzas de innovación”, señaló Mauricio Moya, líder de Inversiones del grupo, en un comunicado de la entidad.

Según el ejecutivo, los inversionistas procuran construir portafolios capaces de adaptarse a cambios económicos de largo plazo, entre ellos la adopción de IA y la expansión de la infraestructura digital.

El mensaje llega en un período de mayor actividad bursátil. De acuerdo con las cifras de la Bolsa Nacional de Valores citadas por la firma, en agosto de 2026 se negociaron US$3.580 millones, un 37,4% más que en el mismo mes de 2025. Entre enero y agosto, el volumen acumulado superó los US$34.000 millones, con un crecimiento interanual de 46,9%.

Es importante distinguir qué mide ese dato. El volumen transado refleja el valor de las operaciones realizadas en distintos mercados y productos; no equivale a dinero nuevo invertido ni revela por sí mismo una migración hacia activos de IA o fondos verdes.

La propia Bolsa incluye en sus estadísticas operaciones del mercado de liquidez y ambas partes de los reportos tripartitos.

Para medir un cambio efectivo en las preferencias harían falta datos desagregados por instrumento, destino y evolución de las carteras.