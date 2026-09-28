Costa Rica invierte más de US$220 millones en reparación de puentes

Finanzas

Al cierre de agosto, el programa registraba un 88 % de avance general, considerando obras concluidas, en construcción y adjudicadas, elaboración de estudios, diseños finales y procesos licitatorios.

Por revistaeyn.com En beneficio de más de 2 millones de personas y usuarios, 119 puentes deteriorados o riesgo inminente en Costa Rica, serán intervenidos como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), financiado en su totalidad por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A la fecha, 25 puentes ya fueron finalizados, entre ellos la rehabilitación del puente sobre el río Tárcoles, ubicado en el cantón de Garabito, Puntarenas, sobre la Ruta Nacional 34, una vía estratégica para la conexión comercial centroamericana, así como turística, por la que circulan más de 32,000 vehículos diariamente.

Las intervenciones en puentes como parte de PROERI superan una inversión mayor a los $220 millones, y se complementan con otras 300 intervenciones del programa entre centros educativos, carreteras, obras ferroviarias, proyectos de vivienda y otras. Al cierre de agosto, el programa registraba un 88 % de avance general, considerando obras concluidas, en construcción y adjudicadas, elaboración de estudios, diseños finales y procesos licitatorios. Las obras permitieron duplicar la capacidad de resistencia del puente y mejorar la superficie de ruedo, además incorporó importantes medidas para la protección del ecosistema del río Tárcoles, incluyendo la fauna presente en el área como los más de 300 cocodrilos que suelen habitar debajo del puente.