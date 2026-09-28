Honduras diseña Presupuesto austero, mientras la presión económica sale a las calles

Por: Revistaeyn.com

Las protestas por el precio de los combustibles trasladaron este lunes a las calles una pregunta que también deberá responder el Congreso hondureño: ¿cuánto margen tiene el Estado para atender nuevas urgencias con el Presupuesto que prepara para 2027?

Transportistas y conductores bloquearon vías en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros puntos del país para reclamar una rebaja, después de otra semana de aumentos que el subsidio estatal no logró evitar.

El Gobierno de Nasry Asfura presentó un Proyecto de Presupuesto de 455.374,8 millones de lempiras —cerca de US$17.000 millones al tipo de cambio utilizado en la presentación oficial—, 2,5% más que el presupuesto aprobado para 2026.

Finanzas lo defiende como una propuesta financiable: prevé un déficit de alrededor del 1 % del PIB, descarta nuevos impuestos en el escenario base y promete mejorar la recaudación y la eficiencia del gasto. El documento está en manos del Congreso, que aún debe discutirlo y aprobarlo.

El contraste está en los precios. En agosto, la inflación interanual llegó al 6,2%, según el Banco Central de Honduras (BCH). Comparar esa tasa observada con el aumento nominal de 2,5% del proyecto no equivale a calcular el gasto real de 2027, que dependerá de la inflación futura y de la ejecución. Pero sí muestra por qué un presupuesto que crece en lempiras puede sentirse limitado frente a los costos que ya enfrentan los hogares y las instituciones.

El combustible es el ejemplo inmediato. Para la semana que comienza este 28 de septiembre, el diésel en Tegucigalpa sube L2,43 por galón, hasta L153,53; la gasolina regular aumenta L2,45, hasta L135,26.

El Ejecutivo elevó el apoyo temporal anunciado para amortiguar el alza, pero los precios al consumidor igualmente aumentaron. Si las presiones persisten, sostener o ampliar la ayuda tendrá un costo fiscal; retirarla trasladaría una mayor carga a transportistas, empresas y hogares.

El Presupuesto para 2027 se discute, por tanto, en medio de una disyuntiva que ya se manifiesta en 2026.