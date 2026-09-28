Panamá: Empresarios piden a Asamblea Nacional rectificar cambios a reforma electoral

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Las múltiples modificaciones al proyecto, entre las más cuestionadas el aumento del número de firmas para fundar un nuevo partido político o que los legisladores puedan ejercer dos cargos -algo que quedó prohibido por un fallo del Supremo años atrás -, fueron introducidas durante el primero de los tres debates para su aprobación legislativa.

Por Agencia EFE El sector privado de Panamá pidió a la Asamblea Nacional (AN) que rectifique una serie de cambios que responderían a "intereses particulares de unos pocos políticos", introducidos en una propuesta de reformas electorales consensuadas durante más de un año en una mesa multisectorial. Se trata del proyecto de ley 699, elaborado por el Tribunal Electoral (TE) con base en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), un espacio consultivo que se activa en Panamá después de las elecciones generales para actualizar y fortalecer el Código Electoral, como lo explica el ente rector de los comicios.

Las múltiples modificaciones al proyecto, entre las más cuestionadas el aumento del número de firmas para fundar un nuevo partido político o que los legisladores puedan ejercer dos cargos -algo que quedó prohibido por un fallo del Supremo años atrás -, fueron introducidas durante el primero de los tres debates para su aprobación legislativa. Este primer debate se da en una comisión parlamentaria sectorial, en este caso la Comisión de Gobierno, que introdujo esta semana casi medio centenar de cambios al proyecto original mediante una discusión que, pese a su "enorme trascendencia", se desarrolló "entre la prisa intencional, la opacidad y la oscuridad de la noche", como denunció este domingo la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP). Las reformas electorales "se realizan con la única intención de fortalecer, aclarar y mejorar nuestra democracia, basándose en experiencias de procesos electorales previos", recordó la CCIAP, una de las mayores ligas empresariales de Panamá con más de 1.600 empresas afiliadas de 15 sectores económicos.